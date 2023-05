Allarme lupi, donna aggredita in centro a Palombaro: sbranato il suo cagnolino

PESCARA -Sono ancora in fase di accertamento le cause che stamani hanno provocato il ribaltamento di un mezzo pesante sull’autostrada A14 in direzione sud tra i caselli di Pescara ed Ortona. Il camion, era adibito al trasporto di animali vivi. L’incidente ha dunque provocato una strage di polli in A14.

Fatto insolito certo, ma che non rappresenta un unicum. Lo scorso 4 maggio infatti si è verificato un episodio simile all’altezza di Rimini Nord: da un camion si sono riversati in autostrada alcune centinaia di polli e polletti broiler da allevamento intensivo. Il tir che li trasportava ha preso improvvisamente fuoco e circa 200 volatili, le cui gabbie non erano state chiuse correttamente, sono letteralmente volati dal camion in corsa.

Stamani invece i polli sono stati sbalzati in strada in seguito all’urto del camion che si è ribaltato, rimanendo in bilico sul guardrail. La maggior parte dei pennuti sono morti, mentre altri sono stati recuperati dai soccorritori. Il conducente non ha riportato grosse conseguenze ni seguito al sinistro.

Il traffico sulla A14 ha subito pesanti ripercussioni a causa della strage di polli. Bloccato in un primo momento, ha ripreso gradualmente a scorrere, sebbene a singhiozzo e con lunghe code.