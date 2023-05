Dieci anni di Ervasia, il bilancio del presidente Umberto Tassoni

TERAMO – Candidato tra le fila della lista “Siamo Alba”, che sostiene la candidatura di Massimo Marconi, il candidato consigliere Alessio Marcelli propone la propria soluzione per il rilancio del territorio. «Alba Adriatica in passato era un’eccellenza dell’offerta turistica regionale, ma nel corso del tempo questa esclusività è andata appannandosi: urge porre rimedio».

Secondo il giovane candidato, bisognerebbe investire in maniera più strutturata sulla comunicazione e sulla valorizzazione delle peculiarità locali: «Abitiamo un territorio bellissimo, variegato e ricco di appetibilità e potenzialità, ma non sempre siamo in grado di presentarlo al meglio. Allo stesso tempo, spesso vengono organizzati eventi e rassegne molto interessanti, che però non vengono promossi come meritano. Tra i miei progetti c’è quello di creare un portale che possa rimanere sempre aggiornato sulle manifestazioni in programma e che sia in grado di informare quotidianamente residenti e turisti su quanto accade nel territorio. Alba Adriatica non è soltanto la città degli albensi, ma anche dei tanti visitatori che anno dopo anno ribadiscono il proprio amore per la nostra splendida città. Anche loro devono essere sempre più coinvolti ed informati».

Alessio Marcelli poi prosegue soffermandosi sulle ricchezze sulle quali concentrarsi: «Alba Adriatica non è solo bella da un punto di vista paesaggistico, ma è anche dotata di tutti i servizi e il territorio è ricco di storia, cultura ed enogastronomia. E’ pertanto necessario sfruttare al meglio questi fattori, muovendosi in direzione delle nuove tendenze. Ad esempio, le persone sono sempre più attente alle tematiche ambientali, come ad esempio quella della mobilità sostenibile. Alba è stata la prima città in Abruzzo a dotarsi di una pista ciclabile, diventando un esempio per gli altri comuni. Riscopriamo questa vocazione e torniamo ad essere una meta turistica d’eccellenza».