“Da Livio – Negozio di Giocattoli” a Martinsicuro compie 40 anni: «un viaggio nella gioia dei bambini»

Continua la crescita lungo la dorsale adriatica del Gruppo Hera, che oggi ha inaugurato uno sportello per consulenze e soluzioni energetiche a San Benedetto del Tronto. La filiale aperta in provincia di Ascoli Piceno va ad aggiungersi alle 24 già presenti nelle Marche, alle 25 in Abruzzo e alle 5 in Puglia. In occasione dell’inaugurazione è stata presentata l’iniziativa “Digi e Lode” che premia i comportamenti virtuosi, accompagnando le scuole del territorio verso la digitalizzazione.

ASCOLI PICENO – Ha inaugurato questa mattina in via dei Colli a San Benedetto del Tronto, angolo Corso Mazzini, lo sportello del Gruppo Hera della provincia ascolana, che va ad aggiungersi agli altri 25 presenti in Regione. Continua così la crescita del gruppo lungo la dorsale adriatica, dove sono già presenti altre 24 filiali in Abruzzo e 5 in Puglia. In occasione dell’inaugurazione, Hera ha lanciato un’offerta speciale dedicata ai nuovi clienti sambenedettesi: sconti in bolletta, cumulabili fra loro, di 30 euro sulle nuove forniture di energia elettrica e gas sottoscritte entro il 31 ottobre.

La scelta di aprire un punto fisico si muove in una duplice direzione: accompagnare la transizione digitale, senza però far venire meno l’assistenza diretta al cliente. Nello sportello del Gruppo Hera inaugurato questa mattina a San Benedetto del Tronto le persone non troveranno solo una scelta competitiva per quanto riguarda la fornitura di gas e luce, ma anche consulenze per individuare le soluzioni più adatte a favorire la transizione energetica.

Le offerte del Gruppo Hera prevedono luce e gas 100% green; strumenti di controllo dei consumi avanzati, come Hera Thermo; soluzioni per l’efficientamento energetico, come impianti fotovoltaici, caldaie di ultima generazione e termostati intelligenti; soluzioni per la mobilità sostenibile. In sostanza, Hera propone un’offerta energetica completa e pulita, che si muove nel solco della decarbonizzazione.

Per favorire la sostenibilità, promuovere i servizi digitali e contribuire alla digitalizzazione delle scuole elementari e medie del territorio, il Gruppo Hera ha ideato l’iniziativa “Digi e Lode”, che premia i comportamenti virtuosi degli utenti. Ogni volta che un cliente Hera attiverà uno o più servizi digitali gratuiti, tutti con una ricaduta ambientale positiva, concorrerà ad incrementare un punteggio ripartito tra le scuole del suo Comune. Collegandosi all’apposito sito web, il cliente potrà inoltre scegliere una scuola specifica a cui attribuire il punteggio acquisito. In questo caso i suoi punti verranno automaticamente moltiplicati per cinque.

Alle prime 8 scuole di Marche e Abruzzo verranno assegnati 2.500 euro ciascuna, spendibili in attrezzature e strumenti per la digitalizzazione scolastica, come monitor, tablet, lavagne interattive e così via. 4 saranno premiate al termine del primo quadrimestre, le altre al termine del secondo.

Gilberto Tinti, Responsabile delle Controllate Marche e Abruzzo di Hera Comm, ha fornito alcune precisazioni ed ha illustrato nel dettaglio l’iniziativa: