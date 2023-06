Cliente e titolare del b&b litigano per i piatti sporchi: interviene la polizia

Gli agenti hanno dovuto sedare una furiosa lite tra due persone, cliente e e titolare di un b&b di Ancona, degenerata rapidamente e sfociata in colluttazione. Al termine un cittadino slovacco è stato denunciato, mentre l’italiano è rimasto lievemente ferito.

ANCONA – Il pomo della discordia è stata la cucina. A causa del suo utilizzo, è nata una lite tra il titolare di un b&b ubicato nel centro storico di Ancona, un italiano di 65 anni, ed un cliente della struttura, un cittadino slovacco di 56 anni. Il diverbio è degenerato abbastanza in fretta e quando sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Questura, ai quali era stato segnalato l’episodio, i due erano già arrivati alle mani.

I poliziotti prima li hanno divisi e poi hanno ascoltato le loro testimonianze. Il cittadino slovacco ha detto di essersi inalberato per essersi improvvisamente vista cancellata la prenotazione. Il titolare del b&b ha risposto che ha deciso di allontanare il cliente per l’utilizzo improprio che questi ha fatto della cucina. Non solo non avrebbe dovuto accedervi, in base alla prenotazione effettuata on-line, ma avrebbe anche lasciato tutto in disordine.

Dopo che gli agenti hanno riportato la calma, il cittadino slovacco ha raccolto le sue cose ed ha riconsegnato le chiavi. Ha anche portato via dal b&b di Ancona in cui si è verificata la lite, un insolito souvenir: una denuncia per lesioni. Il titolare della struttura è ricorso a cure mediche, giudicate guaribili in sette giorni.

Nel corso della serata poi, gli agenti sono intervenuti per altre due risse ad Ancona. La prima si è verificata in zona Archi ed ha visto coinvolti due giovani bengalesi. Un ragazzo di 19 anni, che ha dovuto ricorrere a cure mediche, è stato aggredito da un connazionale, fuggito prima dell’arrivo della volante della polizia. In zona Piano invece, si è verificata una lite per futili motivi tra due pakistani, all’interno dell’appartamento che condividono.