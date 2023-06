Finanziamento politico illecito: indagato il presidente del consiglio Regionale d’Abruzzo Lorenzo Sospiri

Una madre che stringeva in braccio il figlio di 9 mesi è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce, ad Alba Adriatica: ricoverati entrambi.

TERAMO – Pura ieri sera ad Alba Adriatica, in via Roma sulle strisce pedonali nei pressi dell’incrocio con viale della Vittoria, dove una madre col figlio piccolo in braccio è stata investita da un’auto. La donna di origine bengalese è stata travolta mentre attraversava la strada. Il bambino ha solo 9 mesi e si trova ora ricoverato in prognosi riservata al Bambin Gesù di Roma. Non sarebbe in pericolo di vita. La donna ha riportato fratture agli arti inferiori e si trova all’ospedale di Sant’Omero.

L’investimento si è verificato ieri sera, domenica 11 giugno. Erano presenti anche il marito della donna ed un altro figlio della coppia. L’autista del mezzo che ha colpito la madre ed il bambino si è subito fermato a prestare soccorso. Non è risultato positivo né ad alcol né a sostanze stupefacenti.

Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i Carabinieri della stazione locale, per gli accertamenti del caso.