Cupra Marittima, tutto pronto per Carnevale Estivo e Quartieri senza frontiere

ASCOLI PICENO – Nella settimana di Ferragosto a Cupra Marittima il divertimento è assicurato con il ritorno di due eventi di successo: il Carnevale estivo e Quartieri senza frontiere.

Quartieri senza Frontiere, la sfida tra gli abitanti dei cinque quartieri di Cupra, animerà il weekend con giochi e peripezie per conquistare l’ambito premio e sottrarlo al quartiere Boccabianca, vincitore della scorsa edizione. Si parte venerdì 11 agosto alle 21:30 con la presentazione dei quartieri, i giochi iniziali e i giochi baby. Sabato 12 si prosegue con la caccia al tesoro (ore 9:30) e le sfide over 18 (ore 21:30). Domenica 13 agosto l’appuntamento è prima con la gara di sculture di sabbia (ore 8:30), poi con la premiazione del quartiere vincitore (ore 22:00) durante il Carnevale estivo. Tutti e tre i giorni stand gastronomici aperti dalle ore 19:00. La manifestazione si svolge presso il campo I Care e il lungomare Romita ed è organizzata dal Comitato n°1, Pro Loco e Associazione Quei Bravi Ragazzi.

Domenica 13 agosto assolutamente da non perdere l’evento più divertente dell’estate: il Carnevale estivo. Turisti e cittadini, a partire dalle 17:30, sfileranno in maschera sul lungomare dando vita ad un coloratissimo corteo che percorrerà il lungomare Bergmark – Viale Romita, via Nazario Sauro e ritorno. Al rientro festa con musica, balli e premiazione alla maschera più originale e al gruppo più numeroso. Sarà assegnato anche il premio Pro Loco, associazione turistica che promuove l’evento. E dalle 21:00 via al dj set con Dino Mannocchi.

A Ferragosto, nella pineta centrale – lungomare Nazario Sauro, per i più piccoli torna alle 21:30 il Grande Teatro dei Burattini a cura di Heros Salvioli.

Mercoledì 16 agosto nuovo appuntamento con il festival CU.P.R.A Dentro e Fuori le Mura. Alle 21:30 sul palco del Parco Archeologico Naturalistico Civita, “Virgilio. Una vita da poeta”, conversazione teatrale con Piergiorgio Cini, Sergio Capoferri e Lucilio Santoni. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale e dell’associazione l’Onagro, fa parte del cartellone T.A.U. di AMAT. E come ogni giovedì, la New Planet Dance 2000 è pronta a far scatenare il pubblico con