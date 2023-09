Non ce l’ha fatta il ragazzo colpito da una fucilata accidentale

Il giovane è morto ieri all’ospedale di Pescara, nel reparto di Rianimazione, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate da domenica scorsa dopo che è stato raggiunto al capo da una fucilata partita mentre puliva l’arma del padre.

PESCARA – Il ragazzo di soli 23 anni colpito da una fucilata accidentale partita dall’arma che stava pulendo, non ce l’ha fatta ed è morto all’ospedale di Pescara. Il giovane si è spento ieri mattina nel reparto di Rianimazione, dove l’eliambulanza lo ha trasportato in condizioni disperate.

I fatti sono accaduti la scorsa domenica 10 settembre a Casalanguida. E’ stato il padre a trovarlo, in una pozza di sangue, una volta rientrato in casa. A fianco al corpo esanime del ragazzo, gli strumenti ed i prodotti per pulire l’arma, una carabina da caccia calibro 22 regolarmente detenuta che apparteneva proprio al genitore.

Durante le operazioni di pulizia è partito un colpo e la fucilata accidentale ha colpito il ragazzo ad una tempia: dopo quattro giorni di lotta, il giovane ha dovuto arrendersi ed è morto all’ospedale di Pescara.