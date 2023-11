Foto intime dell’ex sui social: condannato per Revenge Porn

Il giovane cittadino extracomunitario nel gennaio scorso ha provocato un incidente stradale mentre si trovava alla guida sotto l’effetto degli stupefacenti.

L’AQUILA – Gli agenti del commissariato di Polizia di Avezzano hanno fermato un’auto con a bordo due giovani cittadini extracomunitari e, al termine dei controlli, hanno arrestato il ragazzo alla guida per spaccio.

Questi era già noto alle forze dell’ordine. Non solo era gravato da alcuni precedenti, ma nel gennaio scorso, mentre guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è rimasto vittima di un grave incidente, riportando ferite serie che lo lasciarono per diversi giorni in prognosi riservata. In quell’occassione furono proprio gli agenti di Avezzano ad intervenire.

Sempre ad Avezzano, è stato fermato dalla polizia, perchè sorpreso al cellullare mentre si trovava al volante. Gli agenti hanno così constatato che la sua patente era sospesa. Questi fattori, uniti all’atteggiamento sospetto dei due occupanti del veicolo, ha indotto gli agenti ad approfindire i controlli, estesi anche all’abitazione del ragazzo.

Qui, in nascondiglio ricavato in una parete di cartongesso, i poliziotti hanno trovato 2 grammi di cocaina e 670 euro in contanti. Poco dopo, gli investigatori hanno trovato anche la chiave di un’auto. Auto poi risultata intestata al ragazzo arrestato per spaccio ad Avezzano e trovata parcheggiata in strada in stato di semiabbandono. Dentro c’erano tre panetti di hashish da 300 grammi, 55 grammi di cocaina ed altro denaro. Tutto sequestrato.