4 furti con scasso sulla costa negli ultimi mesi: arrestato ad Alba Adriatica

La scorsa domenica 4 febbraio a Giulianova si è tenuto il “Carnevale a 4 zampe”, evento che ha suscitato l’indignazione degli animalisti: «aberrante cultura dell’animale/giocattolo».

TERAMO – Il “carnevale a 4 zampe” organizzato nel Comune di Giulianova, proprio non è piaciuto agli animalisti del territorio, che dopo aver cercato di boicottare l’esibizione, adesso chedono che non venga mai più ripetuta.

Per Gabriele Bettoschi, Presidente dell’Associazione Tutela Diritti Animali/Arci «Nonostante un consistente investimento in pubblicità e una preparazione da grandi eventi, con tanto di direttore artistico e creativo, la manifestazione non ha riscosso successo, mancando in maniera evidente l’obiettivo di promuovere il benessere degli animali. Il ritiro del patrocinio da parte della Facoltà di Veterinaria di Teramo, che ha un corso di laurea dedicato al benessere animale, dimostra chiaramente che l’evento non era conforme agli standard etici richiesti e non attinente alla prevenzione del randagismo e dell’abbandono come dichiarato dal Comune».

L’Associazione Animalisti Italiani Onlus «condanna fermamente questa manifestazione, che ha ridotto i cani a oggetti, negando loro la dignità e trasformandoli in pagliacci, per portare avanti un finto spettacolo dietro cui si nasconde un carrozzone tenuto in vita al solo scopo di recar vantaggi alle proprie clientele elettorali».

Il Presidente dell’Associazione Animalisti Italiani, Walter Caporale, afferma: «Siamo al limite del maltrattamento: è chiaro il tentativo di sfruttare gli animali per il mero divertimento umano e per una manciata di voti. Il ‘Carnevale a 4 zampe’ non deve ripetersi mai più. Rappresenta una violenza alle caratteristiche etologiche del cane e una palese mancanza di rispetto per la loro dignità. Ricordiamo che la giurisprudenza conferma che per integrare il reato di maltrattamento animale non sono necessarie lesioni fisiche, ma è sufficiente anche la sofferenza psichica, come nel caso di eventi stressanti».

«La Legge regionale 47/2013 e gli articoli 544 e 727 del codice penale, insieme alla recente modifica costituzionale – si legge nel comunicato stampa diffuso dalle associazioni ambientaliste – sottolineano la tutela degli animali come valore fondamentale e costituzionalmente protetto. Gli animali non sono salvaguardati in questo deplorevole evento. Pertanto, dal momento che si configurerebbe il reato di maltrattamento, come previsto dal nostro Codice Penale, nei prossimi giorni chiederemo alla magistratura penale di fare gli opportuni accertamenti e chiederemo alla magistratura contabile di verificare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche per una manifestazione che è in palese contrasto con gli obblighi di legge che ha il sindaco a tutela degli animali».

Per Giusy Brenella, veterianaria e Presidente dell’associazione animalista Unica Beach «Il Comune di Giulianova, che ha già dimostrato scarsa attenzione nei confronti della lotta al randagismo e alla protezione degli animali d’affezione, deve rendere conto delle proprie azioni e assumersi le responsabilità del caso. Per questo motivo le Associazioni Animalisti Italiani, Enpa Pescara, Unica Beach, Centopercentoanimalisti, Tutela Diritti Animali/Arci e il Partito Animalista Europeo chiederanno un incontro formale al Sindaco».

«Esprimiamo profondo disappunto nei confronti di quelle poche associazioni teramane che hanno partecipato a questa vergognosa manifestazione che promuove l’aberrante cultura dell’animale/giocattolo”, precisa Stefano Fuccelli Presidente del Partito Animalsita Europeo. «Speriamo – prosgue Fuccelli- che possa essere per loro motivo di riflessione: animalismo non vuol dire occuparsi solo di adozioni. Adozioni, tra l’altro, di cani ricoverati in canili abusivi come è quello di Alba Adriatica o della Società “Asilo Albergo Per Cani ‘Albani Maria’ di Francescantonio Marco & C. S.A.S”, che gestisce un canile di ben 533 cani, presentato come se fosse un’associazione, traendo così in forte inganno il pubblico, alla Ferragni maniera».