Samb-Ravenna: arbitro esordiente, terna veneta

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il signor Andrea BORDIN, appartenente alla sezione di Bassano del Grappa, è stato designato a dirigere i rossoblù nel match al “Riviera delle Palme” contro il Ravenna, domenica 16 febbraio, ore 17:30.

Suoi assistenti saranno il signor Marco CEOLIN (Assistente 1) della sezione di Treviso e il signor Andrea TORRESAN (Assistente 2) della sezione di Bassano del Grappa.

IL DIRETTORE DI GARA

Il Signor Andrea BORDIN è al primo anno nella “C.A.N. C”.

Nessun precedente con la Samb.

Un precedente con i romagnoli:

15 settembre 2019, Serie C, 4a giornata, RAVENNA-Vis Pesaro 2-1 (Espulsione Vis Pesaro sul 2-0, per doppia ammonizione).

In questa stagione ha diretto sette gare nel campionato in Serie C

(4 vittorie in Casa, 3 pareggi, nessuna vittoria in Trasferta);

2 rigori assegnati (entrambi a favore degli Ospiti);

3 espulsioni (tutte nei confronti degli Ospiti: una “diretta” + 2 “per doppia ammonizione”).

15 settembre, 4a giornata, RAVENNA – Vis Pesaro 2-1 ( Espulsione Vis Pesaro sul 2-0, per doppia ammonizione ).

29 settembre, 7a giornata, Modena – Rimini 4-2 ( Espulsione Rimini sul 4-2, per doppia ammonizione ).

23 ottobre, 11a giornata, Giana Erminio-Pergolettese 1-1 ( Rigore Pergolettese sullo 0-1, parato ).

3 novembre, 13a giornata, Gozzano – AlbinoLeffe 2-0 .

. 1° dicembre, 17a giornata, Cavese-Bisceglie 2-2 ( Rigore Bisceglie sul 2-1, realizzato ).

12 gennaio, 21a giornata, Alessandria-Carrarese 2-2.

25 gennaio, 23a giornata, Pro Patria – JuventusU23 3-2 (Espulsione JuventusU23 sul 3-2, “diretta”).

GLI ASSISTENTI

Un precedente per l’ ”Assistente 1” Marco CEOLIN della sezione di Treviso:

12 dicembre 2018, Serie C, 16a giornata, AlbinoLeffe-SAMB 0-0 (“Assistente 1”. All.: Giorgio Roselli).

Nessun precedente per l’ ”Assistente 2” Andrea TORRESAN della sezione di Bassano del Grappa.

Luigi Tommolini