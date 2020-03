Esprime preoccupazione il Vice-Capogruppo regionale del Pd, Dino Pepe, per quanto concerne la questione dei licenziamenti annunciati dalla società La Hera srl nei supermercati controllati da Conad a marchio Iperconad. https://www.ilmartino.it/2020/03/iperconad-annunciati-135-licenziamenti/

In tal proposito è proprio Pepe a dichiarare che: <<Siamo già al lavoro per portare questa vertenza ai tavoli del MISE, chiedendo particolare attenzione alla situazione abruzzese. Il Senatore Luciano D’Alfonso, Capogruppo Pd della Commissione Finanze e Tesoro a Palazzo Madama, ha annunciato una interrogazione urgente al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dello Sviluppo Economico per trovare una soluzione urgente alternativa ai licenziamenti>>. Ciò che ora l’opposizione chiede alla Regione Abruzzo è che si attivi <<per supportare i lavoratori e per evitare l’ennesimo “schiaffo” al nostro territorio che non può permettersi l’ennesima perdita di posti di lavoro in questo strategico settore, dopo i casi del Mercatone Uno e del Gruppo Auchan>>.