Coppa Italia: Pescara fuori con il Parma

Nel 2020, non nel 1920, non esiste che Raisport, dopo aver speso soldi pubblici per acquistarne i diritti, non manda in onda la gara Parma – Pescara. E poi giù a dire: “Tutta la coppa Italia su Rai sport” o slogan pubblicitari del genere, no. Tutta, se poi anche solo una partita manca, non è tutta. Stesso, dicasi per Radio 1, che fa le partite che vuole. Così finisce che il terzo turno di Coppa Italia, in un mercoledì di fine ottobre del XX secolo, somigli ad una partita pionieristica dove, per scorgere il risultato se non eri direttamente allo stadio, dovevi mendicare dispacci al telegrafo…

Certo, c’è la compagnia digitante dei siti che garantisce e fornisce il live testuale, si ma non è come vederla. Ci sono alcune le radio private che ne trasmettono la diretta e dei collegamenti, ma non è come il classico racconto su Radio 1. Eppure, non è una gara tra una squadra di C ed una di D, ma tra una di A ed una di B. Questa impossibilità di fruire visivamente dell’evento, paradossalmente favorisce il Parma, che ha meno pressione e meno sguardi addosso.

Così, liquida facilmente la pratica pescarese, grazie alla doppietta di Karamoh, ottima la sua prova anche in vista dell’Inter sabato, ed alla rete di Adorante. Il cronista, deve aumentare la fatica in situazioni del genere, dove pur essendo in tempi di pandemia e di partite a porte chiuse, la diretta televisiva, è il minimo di cui poter fruire.

Comunque, si limita al racconto dei gol: tre, tutti di colpo, in questo avvio di stagione, il Parma non li aveva ancora segnati. Apre le danze Karamoh, dopo un pregevole controllo, battendo con un tocco sotto dolce come il miele sulle castagne, il portiere pescarese ed ex Parma, Alastra. Raddoppia ancora il franco ivoriano, sfruttando al meglio una sponda di Hans Nicolussi Caviglia, il ragazzo aostano oggi all’esordio in gare ufficiali con i crociati. Il Pescara non c’è nè fisicamente nè con la testa. La terza rete arriva, nella seconda parte di gara, con una conclusione delpierieana di Adorante, il cui piede, pare già caldo. Il gol della bandiera, per il delfino, lo sigla al 93′ Nzita.

Di Luca Savarese