Samb, presentato il neo coach. Nel suo Staff anche Beni e Pavoni

“Saranno passati sette giorni – ha proseguito la DG – durante i quali qualcuno di voi sarà andato a casa, in famiglia o con gli amici. Purtroppo, più passano i giorni, più la situazione dei contagi diventa sempre più difficile. Il rischio zero non esiste e su questo credo siamo tutti d’accordo, ma ora dobbiamo concentrarci su cosa in concreto possiamo fare noi per proteggerci dagli esterni. Anche se sul vostro certificato di residenza sono registrati come congiunti, nella situazione attuale gli unici congiunti siete voi tra di voi. Vi chiedo, vi prego, quando uscite con gli amici, quando andate a fare la spesa, al bar, quando rientrate a casa da mogli o mamma e papà, PRETENDETE che anche in casa indossino le mascherine, tenete la distanza di un metro, lavatevi spesso le mani, sanificatele”.

“Non è il solito sfogo della direttrice che farnetica – ha concluso la Nocelli – non è così. Ne va della salute di tutti, è quella la priorità. Pensate alle vostre famiglie, ai vostri cari, a tutti coloro che ci circondano e a cui teniamo tanto, ai nostri nonni, alle persone che insieme a noi stanno vivendo da lontano o da vicino questa esperienza. Se uno-due-tre-quattro, fino ad arrivare a dieci-undici di voi si contagiassero, in che condizioni si troverebbe il resto della squadra? Si andrebbe a giocare lo stesso con i positivi in quarantena, si metterebbe a rischio il vostro lavoro di tre mesi, quello dello staff tecnico, l’impegno economico della società e tanti altri sacrifici che tutti abbiamo fatto. Vi prego di riflettere seriamente sui piccoli gesti quotidiani che potranno aiutarci a contenere i rischi. Siate responsabili e consapevoli dell’importanza del lavoro di tutti. E’ troppo importante comprendere fino in fondo le conseguenze delle nostre scelte. Fate squadra anche su questo”.

Roberta Nocelli