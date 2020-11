Joe Biden vince: sarò il Presidente di tutti gli americani

<<America, sono onorato che mi abbiate scelto per guidare il nostro grande Paese. Il lavoro davanti a noi sarà difficile, ma vi prometto questo: sarò il Presidente di tutti gli americani, indipendentemente dal fatto che abbiate votato per me o no>>. Sono queste le parole del neo-eletto Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden. Il candidato dem ha messo la firma su queste elezioni con la vittoria in uno degli Stati chiave, la Pennsylvania. Questo gli è valso 20 fondamentali punti che gli hanno permesso di raggiungere quota 273. Subito dopo sono arrivati altri 6 punti provenienti dal Nevada.

Ora Biden può tirare un bel sospiro di sollievo dopo diversi giorni trascorsi sul filo tagliente dell’incertezza. Ora l’America si tinge nuovamente di blu dopo quattro anni di assenza. 279 i voti dei grandi elettori e oltre 74 milioni le preferenze espresse dal popolo. Un numero da record che nemmeno Barak Obama era stato capace di raggiungere. Si apre così una nuova era ricca di pesanti responsabilità e grandi progetti. Alcuni saranno di difficile realizzazione in quanto al Congresso i democratici non hanno la maggioranza e per molte iniziative come la riforma finanziaria i conservatori potrebbero costituire un grosso ostacolo. Ad affiancare il Presidente in questa battaglia democratica ci sarà Kamala Harris. La prima vice-presidente donna della storia statunitense. Nata ad Oakland da madre indo-americana e padre giamaicano, Kamala in questo ruolo rappresenta non soltanto le donne al potere ma anche le minoranze culturali. Le primarie del partito democratico hanno segnato la sua sconfitta e al tempo stesso la perfetta rampa di lancio per conquistare il palcoscenico politico in prospettiva futura. L’augurio infatti è che la Harris si possa poi ricandidare tra quattro anni, forte dell’esperienza maturata sul campo come vice.

Dall’altra parte del campo di gioco, invece, l’aria che tira è piuttosto pesante. Donald Trump sconfitto non sarà più il volto degli USA. I moderati masticano amaro con questa dura sconfitta ma il tycoon non si rassegna. Non vuole incassare il colpo. Lui e la sua equipe di avvocati sono pronti a fare ricorso e ad avviare una battaglia legale. Tentativo disperato che dipinge il ritratto di un politico, imprenditore e uomo che non accetta e non ha mai accettato il fallimento.

Nel frattempo il Paese intero si mostra in preda a frenetici festeggiamenti dopo quattro giorni intensi guidati dalla suspanse dello scrutinio. Joe Biden tra poco uscirà in pubblico e parlerà davanti alla folla in festa nella propria città natale, Scranton, Pennsylvania, per il primo discorso da neo Presidente.