I funerali di Paolo Rossi

Mister Daniele Di Donato ha parlato in vista dell’importante sfida di oggi pomeriggio, in trasferta, ore 15:00, allo stadio Romeo Galli dell’Imolese.

Per la quindicesima giornata di campionato, in panchina tornerà a sedersi proprio Daniele Di Donato, dopo aver saltato il derby con il Fano per la squalifica rimediata a Padova e dopo il responso dell’udienza di ieri che ha ridotto da due giornate a una la squalifica.

Non accolto invece il ricorso per il team manager Alessio Peroni che rimane inibito fino al 15 dicembre come deliberato dal giudice sportivo nel comunicato n. 196/DIV del 30/11 della Lega Pro.

“Con il Fano è stata una bruttissima prestazione che dobbiamo subito cancellare. Facciamo tesoro degli errori, non c’è stato nulla da salvare, lo spirito doveva essere diverso. Dobbiamo tornare a far punti in uno scontro importante. Noi dobbiamo cercare di fare ogni partita una battaglia. Marchi lo stiamo cercando di recuperare, lo porto in panchina perché è fondamentale per il gruppo. Ejjaki è recuperato, si è allenato poco ma per me è importante e lo porto. Giraudo cercheremo di recuperarlo per la prossima. Cannavò sta facendo bene, può giocare sia da esterno che da punta. L’Imolese è una squadra quadrata, lascerà poco giocare. Ma io guardo in casa mia. Oggi deve essere la partita del riscatto. Ogni singolo giocatore deve dimostrare tanto. Il calcio è fatto di competizione, bisogna sbagliare il meno possibile”.

La sfida di oggi sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports e in pay-per-view su Sky Sport, canale 252. Convocato per la prima volta il numero 16 Giovanni Galeazzi, centrocampista centrale classe 2003.

I convocati dal mister per la sfida:

PORTIERI: BASTIANELLO (12), BIANCHINI (22).

DIFENSORI: LELJ (13), GENNARI (21), FARABEGOLI (28), BRIGNANI (29), NAVA (17), ELEUTERI (2), STRAMACCIONI (3).

CENTROCAMPO: GELONESE (4), PEZZI (6), EJJAKI (27), GALEAZZI (16), D’ERAMO (26), DI PAOLA (32), TESSIORE (18), LAZZARI (10), PANNITTERI (11).

ATTACCANTI: DE FEO (23), BLUE (19), MARCHI (7), CANNAVÒ (20), NGISSAH (30).

Arbitra la signora Maria Marotta della sezione di Sapri, assistito da Paolo Cipolletta della sezione di Avellino e Giuseppe Cesarano della sezione di Castellamare di Stabia. Quarto uomo: Giorgio Bozzetto (Bergamo).