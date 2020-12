Pineto: evade dai domiciliari, denunciato 27enne

TERAMO – A seguito dei numerosi controlli effettuati, in questi giorni, da parte della Polizia Stradale di Teramo-Distaccamento di Giulianova, il 30 novembre un veicolo è stato fermato in quanto, dal rilievo “street-controll”, sarebbe risultato senza assicurazione. Inoltre è stato accertato che il conducente non possedeva la patente di guida. Durante la perquisizione dell’auto son stati rinvenuti anche 4 grammi di eroina suddivisi in ovuli e destinati al mercato dello spaccio. A seguito di ciò, la persona che si sarebbe già dovuta trovare agli arresti domiciliari, è stata denunciata per per guida senza patente, detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente e trasferito presso il carcere di Rieti.