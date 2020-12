(a cura di Federico Principi) L’ennesima beffa

Il Fano accarezza solamente il successo nel derby con la Vis Pesaro

Abusando di una retorica da romanzo di Federico Moccia si potrebbe dire che una grande gioia solo accarezzata, e poi negata, è molto più dolorosa di una disfatta annunciata. Così il Fano nei minuti finali si è visto annullare il gol-vittoria nel derby al Benelli contro la Vis Pesaro dopo un consulto di ben tre minuti tra il direttore di gara e il primo assistente. Il fuorigioco del capitano Gianluca Carpani, dal replay, è sembrato effettivamente esserci, ma certamente la terna arbitrale resta colpevole per la lunga attesa per la decisione finale.

Dopo un derby piuttosto deludente dal punto di vista della qualità del gioco, soprattutto nel primo tempo, il Fano resta così l’unica squadra ancora a digiuno di vittorie in tutta la Serie C. Non vince dal 30 giugno, nel playoff di ritorno contro il Ravenna, e non vince in trasferta esattamente da un anno, dalla vittoria per 4-0 a Cesena del 7 dicembre 2019. Questo è inoltre il quinto derby consecutivo contro la Vis Pesaro in cui il Fano resta a bocca asciutta di gol segnati, con un’astinenza di ben 452 minuti.

Ma queste statistiche non sono per nulla rappresentative dell’andamento della partita del Fano. Dopo un primo tempo molto attendista da parte di entrambe le squadre, molto timorose di scoprirsi, nella ripresa la qualità del gioco del Fano è emersa e ha schiacciato sempre di più la Vis fino a un’atroce sofferenza finale. Il Fano ha messo sempre più in mostra le combinazioni interne ravvicinate in spazi stretti, guidato da un Amadio sempre più ispirato, che però non si sono quasi mai risolte in rifiniture precise per una conclusione.