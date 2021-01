Derby della Capitale: ultime di formazione in casa Lazio

ABRUZZO – In Abruzzo si è registrata un’alta percentuale di Operatori Sanitari disposti a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Tuttavia, a livello nazionale, il Governo si interroga sulla possibilità di rendere la vaccinazione anti-Covid obbligatoria per alcune categorie. In Italia sono circa un centinaio i medici contrari alla vaccinazione. Gli Ordini Professionali dei Medici valutano la possibilità di azioni disciplinari nei loro confronti.

<<Sarei abbastanza cauto rispetto all’ipotesi di obbligatorietà per il vaccino anti-Covid: ritengo che eticamente obbligare ad un trattamento sanitario debba rappresentare assolutamente un’eccezione>>. Lo afferma all’ANSA il presidente del Comitato nazionale di bioetica (Cnb) Lorenzo D’Avack.

Inoltre sottolinea anche che <<in questa prima fase, è fondamentale incentivare la propaganda a favore delle vaccinazione. L’obbligo dovrebbe essere considerato come una extrema ratio>>.

Il Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Chieti, Ezio Casale, ha evidenziato che in Abruzzo si è registrata un’alta percentuale di Operatori Sanitari disposti a sottoporsi al vaccino anti-Covid. Oltre il 70% dei medici si è già prenotato per essere vaccinato. Nei primi giorni di gennaio saranno effettuate le vaccinazioni. Per la popolazione si dovrà attendere la prossima primavera, presumibilmente i primi giorni del mese di aprile.

Categorie prioritarie per il vaccino anti-Covid in Abruzzo

Sono 29.069, tra personale sanitario e ospiti delle strutture per anziani, le persone che in Abruzzo rientrano nelle categorie individuate come prioritariamente destinatarie del vaccino contro il Sars-CoV-2, nella prima fase della campagna vaccinale che dovrebbe prendere ufficialmente il via il 4 gennaio 2021.

Al momento sono poco più di 16 mila gli operatori sanitari abruzzesi che hanno manifestato la disponibilità a sottoporsi al primo scaglione di vaccinazioni. Un dato che sfiora l’80% della platea potenziale interessata, che ammonta a 20.306 unità. Gli operatori possono continuare ad iscriversi sull’apposita piattaforma telematica predisposta dal dipartimento regionale Sanità. Avranno la priorità coloro che si sono iscritti tra il 16 e il 18 dicembre.

Per quanto riguarda gli ospiti delle strutture per anziani, le iscrizioni sulla piattaforma si sono aperte il 19: al 24 dicembre si erano già registrati un migliaio di utenti, a fronte di una platea di 8.863 persone. A livello territoriale, delle 29.069 persone che rientrano nelle categorie individuate come prioritariamente destinatarie dell’offerta vaccinale, 10.744 fanno riferimento alla provincia di Chieti, 7.305 a quella di Pescara, 6.147 al Teramano e 4.873 all’Aquilano.