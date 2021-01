Recupero Matelica-Carpi: i convocati e le parole di mister Colavitto

“Sabato– ha commentato poco dopo il 2-0 in favore dell’Imolese al Galli – è finita con una sconfitta. Forse abbiamo combattuto meno rispetto ad altre gare o forse non siamo stati pungenti e cinici come avremmo dovuto. Come si dice: chi vince festeggia e chi perde spiega, è il calcio! Resta che abbiamo lasciato sul campo tre punti e sappiamo che sono importanti come lo sono gli altri che non abbiamo portato a casa e come lo saranno tutti quelli in palio da qui alla fine del campionato”.

“Ci si rialza – ha concluso la Nocelli – con una motivazione in più, con la consapevolezza che quando siamo squadra non ci interessa il nome dell’avversario o la sua posizione in classifica, ci interessano i punti perché sono il nostro pane quotidiano. Poche chiacchiere, mercoledì torniamo di nuovo in campo e ci aspetta un’altra gara importante. Serriamo i ranghi perché la guerra è lunga e tostissima”.