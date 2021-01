Serie C: FeralpiSalò-Matelica 2-1

Matelica – Carpi: il commento della DG Nocelli

La vittoria con il Carpi – ha commentato la DG del Matelica Roberta Nocelli – ci porta a 28 punti in classifica. Abbiamo chiuso il girone di andata con 3 punti pesantissimi che, oltre a mettere entusiasmo, ci rincuorano dopo le due sconfitte consecutive con Perugia ed Imolese. Che dire? Sono entusiasta di questa prima parte del campionato, un campionato nel quale in tanti non volevano neanche credere. Sono contenta per il Patron Canil, per sua moglie Sabrina e per tutti quelli che ogni giorno ci accompagnano, orgogliosi, in questa avventura fantastica”.