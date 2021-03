Abruzzo: sequestrati 350 grammi di marijuana

Montesilvano: E’ deceduto nell’ospedale di Teramo dove era stato ricoverato per Covid, Claudio Di Giuseppe 60 anni, non ce l’ha fatta. Era molto conosciuto a Montesilvano e in tutto l’Abruzzo per la sue attività di fotografo, animatore e dj. La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro dei social. Negli ultimi anni si era trasferito a Silvi Marina, lascia due figlie, i funerali si svolgeranno domani, martedì 16 marzo, alle ore 10:30 nella casa funeraria Pianacce, di Silvi, dove è allestita la camera ardente.