Marche: Aggredita e picchiata da uno sconosciuto

JESI: Nella mattinata di ieri in via Papa Giovanni XXIII, a pochi metri dalla Caritas a Jesi, una 52enne è stata aggredita e picchiata da un 24enne del Gambia che si trovava nella zona per il pranzo alla Caritas. Secondo una testimonianza la donna stava passeggiando con il suo cane quando il giovane l’ha improvvisamente aggredita. Il cane della 52enne ha iniziato ad abbaiare, attirando l’attenzione dei passanti . Una signora ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri.

La vittima è stata trasportata al pronto soccorso del Carlo Urbani di Jesi. Per lei alcune ferite al volto e tanto spavento. In ospedale anche l'aggressore per via del suo forte stato di agitazione.