Aperto il circolo culturale PD Martinsicuro: “Promuovere la cultura per migliorare la città”

Il gruppo PD (Partito Democratico) di Martinsicuro ha aperto un Circolo Culturale situato in Piazza Cavour, allo scopo, non solo di fare politica e creare una lista che sia competitiva alle prossime elezioni amministrative (2022) ma anche e soprattutto di promozione della cultura. Infatti, come ci hanno ben spiegato il Segretario del Pd Martinsicuro, Mauro Paci e l’attivista Domenico Pica, il circolo è anche un cantiere aperto per costituire una biblioteca di autori locali e non solo. Questo perché, spiega Pica: <<Al centro c’è l’idea di offrire un servizio culturale a tutti quei cittadini, che si volessero impegnare per creare un circolo di lettura e promozione della cultura locale, pronta ad interfacciarsi con quella regionale, nazionale e internazionale>>.

Inoltre, non meno importante, questa sede sarà anche l’ufficio del Consigliere regionale del PD, Dino Pepe, per chiunque avesse bisogno di interloquire con lui. Ovviamente sia Paci che Pica, tengono a ribadire che: <<La sede è aperta a tutti coloro che volessero partecipare alla vita culturale del Paese al fine di migliorare la comunità e la Città. La sede non a caso, è stata collocata in Piazza Cavour, proprio perché al centro c’è anche l’idea di valorizzare e rendere vivibile il cuore della nostra Città>>.