Pesaro: colpo grosso a Vismara rubano gioielli

VASTO(CH): Una rissa alla vecchia stazione di Vasto, dove erano coinvolti una quarantina di giovani di cui uno armato di coltello,gli agenti di Polizia sono ntervenuti intorno alle 22,30. Secondo quanto riferito dagli uomini della Polizia di Vasto, sabato scorso 20 maggio all’arrivo dei poliziotti, i giovani si sono dati alla fuga tentando di far perdere le loro tracce scappando per Via Dalmazia. Gli agenti sono riusciti a fermare uno dei ragazzi particolarmente esagitato. Alla richiesta di fornire le generalità non solo si è rifiutato ma ingiuriava a più riprese i pubblici ufficiali, offendendone l’onore ed il prestigio opponendosi con violenza all’accompagnamento in Commissariato per l’identificazione, ferendo con le unghie uno degli operatori della Polizia di Stato, per sottrarsi alla sua presa e spintonando entrambi gli agenti. Tra i presenti, un altro ragazzo ha minacciato gli agenti, ha aggredito uno di loro, portandogli le mani al volto, spintonandolo violentemente a più riprese, strappandogli il dispositivo protettivo delle vie aeree. Entrambi i giovani sono stati dichiarati in arresto ed accompagnati in commissariato dove sono stati sottoposti all’identificazione e trattenuti agli arresti domiciliari. Uno dei giovani è stato trovato in possesso di una modica quantità di droga per uso personale, pertanto è stato sanzionato amministrativamente e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo.

.