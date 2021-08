Ascoli: Dionisi a 360°. A Perugia arbitra Valeri. L’orario della gara di Como

ASCOLI PICENO – Dionisi a 360°: tifosi, mercato e Botteghin. Su Bidaoui: “Attacca la profondità come pochi in B”.

Federico Dionisi, a pochi giorni dalla sfida del “Renato Curi” col Perugia, ha parlato a 360 gradi: dalla prestazione offerta in casa col Cosenza al ritorno dei tifosi allo stadio, dall’Ascoli che sta nascendo al suo compagno di reparto Bidaoui.

L’Ascoli è partito col piede giusto in campionato, anche se nel match col Cosenza per alcuni tratti ha faticato a trovare spazi, complice un avversario ben chiuso dietro. Qual è il suo giudizio sulla prestazione della squadra?

“Abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo, sapevamo che il Cosenza sarebbe venuto con qualche difficoltà, chiuso dietro, ma con l’intento di fare del suo meglio. Noi abbiamo avuto pazienza, siamo stati bravi ad andare in vantaggio e a non rischiare mai. Dobbiamo migliorare, potevamo fare meglio in fase offensiva, siamo stati troppo poco pericolosi, ma siamo riusciti a gestire la gara nel migliore dei modi ottenendo quello che volevamo: vincere la partita. Siamo contenti d’essere partiti col piede giusto”.

E’ stata la partita che ha segnato il ritorno dei tifosi allo stadio dopo le misure restrittive dell’ultima stagione e mezza. Che sensazioni avete avuto dal campo?

“Una sensazione strana, negli ultimi periodi non abbiamo potuto vivere appieno il bello del nostro sport, ovvero la presenza dei tifosi. Domenica ci hanno dato quella carica che mi ricordavo. Centrare la vittoria davanti ai nostri tifosi alla prima giornata di campionato ci ha dato quella spinta in più per migliorarci ulteriormente”.

Che idea si sta facendo del campionato di quest’anno? C’è qualche risultato del primo turno che non si aspettava?

“Il Campionato di B è equilibrato, riserva tutte le emozioni possibili, non ci sono favorite, c’è da battagliare in ogni partita e noi siamo pronti a questo. Mi aspetto un Campionato equilibrato come quelli passati”.

A una settimana dalla chiusura del mercato come sta cambiando il reparto d’attacco rispetto all’anno scorso?

“E’ cambiato, sono andati via Bajic e altri calciatori lì davanti, sicuramente arriverà qualcun altro. Noi pensiamo a fare quello che sappiamo, ovvero andare in campo e cercare di fare il nostro meglio. Quanto al mercato, abbiamo piena fiducia nella Società, nel Presidente e in tutti gli addetti ai lavori, siamo tranquilli, ci metteranno sicuramente nelle condizioni di disputare il Campionato migliore possibile per l’Ascoli”.

Sta facendo coppia fissa con Bidaoui, come si sta trovando con lui?

“Bida ha caratteristiche particolari come punta, ha dimostrato l’anno scorso e quest’anno, nelle prime apparizioni di Coppa Italia e di Campionato, che la punta la può fare tranquillamente. E’ stato decisivo, è un ragazzo che si mette a disposizione del gruppo, dà l’anima, è un giocatore importante e tale resterà al di là di chi arriverà e di chi giocherà. Sono molto contento, mi trovo benissimo con lui perché attacca la profondità come pochi in Serie B. Tutta la squadra trarrà beneficio dal mercato, il nostro obiettivo è migliorarci per il bene dell’Ascoli e non per se stessi, anche giocare una partita in meno non ci preoccupa perché è più importante l’Ascoli che gli aspetti personali”.

Fra i calciatori arrivati all’Ascoli quest’anno c’è qualcuno che l’ha stupita in positivo?

“Botteghin è un giocatore importante e di grande esperienza, il suo curriculum parla da solo e sarebbe scontato fare il suo nome, è il calciatore che tutti ci aspettavamo. Devo ammettere che tutti i ragazzi arrivati si sono messi a disposizione con umiltà, lavorando, ascoltando, cercando di migliorarsi giornalmente. Quindi non mi sento di escludere nessuno. Sicuramente Eric è un giocatore importante, ma anche degli altri siamo molto contenti, ci miglioreremo tutti insieme per integrarci il meglio possibile”.

Il Mister parla spesso di mentalità Ascoli. Quali principi vi sta inculcando?

“Sappiamo che dobbiamo migliorarci giorno dopo giorno, veniamo al campo con questo obiettivo, non per fare le comparse, sappiamo che c’è un percorso da fare da qui a fine campionato, quindi è giusto avere questo spirito, avere l’ambizione di diventare una squadra importante. Siamo partiti come una squadra normale di B, vogliamo fare la nostra figura e ci impegneremo gara dopo gara per far sì che questo accada”.

Archiviato il successo con il Cosenza sabato primo impegno in trasferta col Perugia, neopromosso e forte del successo esterno sul Pordenone. Che partita si aspetta e quali insidie nasconde questa gara?

“Il Perugia è una buona squadra, da affrontare con tutto il rispetto, abbiamo tutte le carte in regola per cercare di ottenere il massimo, dobbiamo essere concentrati e umili”.

Lei è uno dei testimonial delle nuove maglie s.s. 2021/22, questa sera sarà all’Ascoli Store per firmare autografi insieme ad Avlonitis e Botteghin:

“E’ un evento importante perché sappiamo quanto ci sono vicini i tifosi e quanto continueranno ad esserlo, quindi vogliamo ricambiare questo affetto anche concedendoci per qualche foto e per gli autografi sulle maglie”.

FEDERICO DIONISI AL MICROFONO DELL’ AS DELL’ ASCOLI VALERIA LOLLI

Anticipi/posticipi 3^ giornata: Como-Ascoli di sabato pomeriggio.La Lega B ha comunicato anticipi e posticipi della 3^ giornata del Campionato di Serie BKT: Como-Ascoli si disputerà sabato 11 settembre alle ore 14:00 al Giuseppe Sinigaglia di Como

Valeri di Roma designato per il match del “Curi”

Paolo Valeri della sezione di Roma 2 è l’Arbitro designato per dirigere PERUGIA–ASCOLI, match valido per la 2^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 28 agosto, alle ore 20:30 al “Renato Curi” di Perugia.

Gli Assistenti sono Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore e

Claudio Gualtieri di Asti.

Quarto Ufficiale Ermanno Feliciani della sezione di Teramo,

VAR Simone Sozza di Seregno,

AVAR Alessio Tolfo di Pordenone.

