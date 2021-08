Ferragosto, controlli anti-assembramenti a Grottammare

CUPRA MARITTIMA – La nota del Sindaco Alessio Piersimoni

In molti in questi giorni ci stanno chiedendo informazioni sulla possibilità di organizzare feste in spiaggia in occasione del ferragosto: le tipiche “nottate” organizzate in tempi pre-Covid, non potranno essere effettuate neanche quest’anno.

Oltre ai divieti del regolamento comunale, infatti, ci sono i limiti imposti dalle normative anti-Covid.

Nello specifico sulle nostre spiagge è vietato campeggiare e pernottare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tali scopi.

È vietato accendere fuochi.

È vietato lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia quali lettini, sdraio o sedie.

È vietato nelle ore notturne l’utilizzo delle attrezzature balneari, quali sdraio e lettini.

Ricordo che per le normative anti-Covid sono vietati gli assembramenti e che dobbiamo rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro anche all’aperto, e quando ciò non è possibile indossare la mascherina (anche all’aperto).