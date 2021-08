Macerata, riapre il Museo di Storia Naturale. Visite gratuite e su prenotazione

MACERATA – Dal prossimo 6 agosto, in base alle recenti disposizioni nazionali,l’accesso a tutti i luoghi della cultura del Comune di Macerata sarà consentito solo ai visitatori in possesso del Green Pass. A essere interessati saranno i Musei di Palazzo Buonaccorsi, lo Sferisterio, l’Ecomuseo di Villa Ficana e l’Arena archeologica Helvia Recina.

Il Green Pass è ottenuto tramite il completamento del ciclo vaccinale (monodose o bidose) per i successivi nove mesi; la somministrazione della prima dose di vaccino dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale; il possesso di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo effettuato nelle 48 precedenti o l’avvenuta guarigione da Covid-19 nei sei mesi precedenti. Insieme al certificato verde sarà necessario esibire un documento d’identità.

I visitatori sprovvisti di tale documentazione non avranno la possibilità di accedere nei luoghi di cultura della città a eccezione dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Rimane in vigore l’obbligo dell’uso della mascherina all’interno delle sale a partire dai 6 anni di età e il rispetto del distanziamento interpersonale.

Stesse disposizioni anche per l’ingresso e per la consultazione libraria presso la Biblioteca comunale Mozzi Borgetti. Per fruire della sala di studio delle Terme o visitare le sale antiche dell’edificio di piazza Vittorio Veneto non sarà necessaria la prenotazione e gli utenti potranno accedere fino a esaurimento posti. Le disposizioni in vigore dal 6 agosto non sono applicate a chi fruisce della Biblioteca comunale solo ed esclusivamente per il prestito/restituzione dei libri.

I siti della rete MACERATA MUSEI come di consueto osserveranno i seguenti orari di apertura:

Musei civici di Palazzo Buonaccorsi

Novembre/Marzo:

da martedì a domenica, 10:00 – 13:00 / 15:00 – 17:30

Aprile, Maggio e Ottobre:

dal martedì alla domenica, 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30

Giugno, Luglio e Settembre:

dal martedì alla domenica, 10:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

20 Luglio – 22 Agosto

dal martedì alla domenica, 10:00 – 19:00

La biglietteria chiude 30 minuti prima dell’orario indicato.

Arena Sferisterio

Novembre/Marzo:

dal martedì alla domenica, 10:00 – 13.00 / 15:00 – 17:30

Aprile, Maggio e Ottobre:

dal martedì alla domenica, 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30

Giugno, Luglio, Agosto e Settembre

dal martedì alla domenica, 10:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

La biglietteria chiude 30 minuti prima dell’orario indicato.

Ecomuseo di Villa Ficana

Martedì/ Venerdì aperto dalle ore 9 alle 14; sabato e domenica aperto dalle 17.00 alle 22.00 (ultimo turno ore 21.30)

Per permetterci di offrire un miglior servizio, la prenotazione è gradita, soprattutto per gruppi numerosi.

Ingresso gratuito

Info & prenotazioni: 0733/470761 | museovillaficana@gmail.com



Il centro visite dell’Ecomuseo rimarrà CHIUSO dal 9 al 16 agosto compresi, ma sarà comunque possibile visitare il borgo avvalendosi della audio guida gratuita scaricabile in diverse lingue semplicemente inquadrando il QR Code nella locandina o dal sito https://izi.travel/it/2ce1-ecomuseo-villa-ficana/it

Area archeologica Helvia Ricina Villa Potenza

L’area archeologica Helvia Ricina è visitabile nei giorni pre festivi e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 mentre dal lunedì al venerdì su richiesta telefonando ai numeri 3664413979 o 0733.492937.