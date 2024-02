ASCOLI PICENO – Sebbene la festa sia cominciata lo scorso giovedì 8 febbraio 2024 in piazza Carducci, l’evento clou del Carnevale dei Bambini di Grottammare, che quest’anno giunge alla quarantesima edizione, rimane la sfilata dei gruppi mascherati che parte oggi, domenica 11 febbraio, da Piazza Fazzini e che attraverserà le vie del centro.

Oltre 200 mascherine, che si incontreranno in piazza San Pio V per le foto di rito prima di avviarsi lungo il percorso della sfilata, via Laureati, via Crucioli, corso Mazzini, via Bruno e chiudere con tanta musica in piazza Fazzini.

Il Carnevale dei Bambini di Grottammare è il risultato di un lavoro corale che unisce Comune, famiglie e scuola nella costruzione di una manifestazione all’insegna della tradizione e della socialità allo stesso tempo.

L’iniziativa si avvale della collaborazione del Comitato Genitori dell’IC Leopardi, che ha coordinato il lavoro delle famiglie dei bambini, le quali, ancora una volta, si sono messe in gioco per rendere divertente e colorato il carnevale cittadino. Un’operazione partita diverse settimane fa ed i cui risultati saranno visibili a tutti oggi.

La presentazione dei gruppi è già avvenuta nel pomeriggio di giovedì 8 febbraio, durante la festa di apertura della manifestazione in piazza Carducci . Ecco quali sono:

Gruppo 1: Sez A-B-C-D-E-F-G-H Scuola dell’Infanzia – plesso via Battisti – Partecipanti: 210

Titolo: “In volo per un mondo di pace”

Descrizione: “Volando insieme tra le nuvole, la scia colorata di un aereo regala sorrisi e speranza ai bambini di tutto il mondo e porta pace e luce nei paesi dove ora c’è solo buio e distruzione. Volare è sognare e il nostro sogno è un mondo migliore, dove tutti i colori possano brillare vicini negli occhi di tutti i bambini”

Referenti: Rossana Amato, Daniela Rossi, Serena Traini, Irene Grassetti, Valentina Menzietti, Marina Illuminati, Manila Carelli, Serena Splendiani, Maribel Ciabattoni, Ilaria Brutti.

Gruppo 3: 2ª A Primaria – plesso “G. Speranza” – Partecipanti: 18

Titolo: “Comunica emozioni a te stesso ed agli altri …insieme esplorate il Mondo”

Descrizione: Le nostre impronte nelle relazioni rappresentano la purezza, la speranza nel mondo. Questi segni diventano un linguaggio silenzioso di un mondo ricco di emozioni autentiche e sogni intatti. Per poter avere relazioni efficaci, durature e di successo con gli altri, prima dobbiamo avere relazione con noi stessi. Creiamo relazioni basate sulla fiducia e sulla capacità di ascolto, attraverso delle semplici abitudini:

Comprendere l’altro Ascoltare attivamente Essere attenti alle piccole cose Creare Empatia Sorridere Essere affidabile Saper chiedere scusa quando si sbaglia Essere disponibili Essere sinceri

Le relazioni efficaci permettono di avere le basi per esplorare il mondo.

Referente: Marco Spinsanti

Gruppo3 : 1ª A-B-C Primaria – plesso “G. Speranza” – Partecipanti: 67

Titolo: “Il mondo è di tutti”

Descrizione:

Chissà se la luna

di Kiev

è bella

come la luna di Roma,

chissà se è la stessa

o soltanto sua sorella…

Viaggiando quassù

faccio lume a tutti quanti,

dall’India al Perù,

dal Tevere al Mar Morto,

e i miei raggi viaggiano

senza passaporto”.

Tutti uguali sotto lo stesso cielo

“La luna” di Kiev di Rodari

Referenti: Laura Toscano, Elena Guidotti, Elisa, Valentina Narcisi.

Gruppo4: 2ª C Primaria – plesso “G. Speranza” – Partecipanti: 10

Titolo: “in viaggio… per il mondo”

Descrizione: un tour sorprendente tra i popoli di tutta la terra in abiti tradizionali dai mille colori, tessuti pregiati e preziosi monili!Dagli eschimesi, ai messicani, dagli indiani ai giapponesi, un tripudio di culture millenarie patrimonio dell’umanità!”

Referente: Livia Capriotti.

Gruppo unico: Infanzia- Primaria – Plesso via Firenze – Partecipanti: 26

Titolo: “Il viaggio tra i colori delle emozioni”

Descrizione: “Il coloratissimo gruppo del plesso Ischia viaggia nel mondo delle emozioni, quello ispirato al libro di Anna Llenas: “I colori delle emozioni”. Che cos’ha combinato il mostro delle emozioni?

Caro mostro, hai fatto un pasticcio con le tue emozioni! Così, tutte mescolate, non funzionano bene!

La soluzione è una sola: ordinarle e sistemarle ciascuna nel suo barattolino. Così sarà più facile riconoscerle e starai molto meglio!

Ogni emozione ha infatti il proprio colore: giallo per l’allegria, azzurro per la tristezza, rosso per la rabbia, verde per la calma, nero per la paura e rosa per l’amore!!

Referenti: Letizia Castelletti, Claudia Vagnarelli, Laura Massi.

Gruppo 6: 2ª D Primaria – plesso “G. Speranza” – Partecipanti: 13

Titolo: “Esploratori del mondo”



Descrizione: Alla scoperta delle nostre emozioni viaggiando alla ricerca di noi stessi, degli altri e del mondo!

Referente: Francesca Perito.

Gruppo 7 unico: Infanzia- Primaria plesso Zona Ascolani – Partecipanti: 120

Titolo: “Il viaggio nelle emozioni di Alice nel Paese delle Meraviglie”

Descrizione: Nel viaggio di Alice oltre alla crescita temporale, tra razionalità e immaginazione, crescita verso il diventar grandi, si affianca una crescita interiore dove Alice conosce sé stessa e le emozioni dell’animo umano. Inoltre, questo viaggio ci insegna che non esiste una sola strada per raggiungere l’obiettivo a volte potrebbe essere anche necessario vagare prima di arrivare alla meta, il che non significa che ci siamo per forza persi.

Referenti: Rossella Cherri, Iolanda Micco, Anna Maria Rausei, Maria Teresa Matoffi.

Gruppo 8: 4ª B Primaria – plesso “G. Speranza” – Partecipanti: 15

Titolo: ”Bandiere del mondo in viaggio verso la pace”.

Descrizione: Le bandiere sono drappi colorati che contraddistinguono i popoli e le loro storie. Oggi viaggiano festosamente insieme per riunirsi sotto unica grande bandiera multicolore: quella della Pace.

Referente: Manuela Tommasi.