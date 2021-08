Napoli-Ascoli, Sottil: “Un Ascoli vivo con la voglia di non soccombere mai” (Video)

CASTEL DI SANGRO – Il Napoli vince di misura al Patini di Castel di Sangro nell’Amichevole contro l’Ascoli di mister Andrea Sottil.

Buona la gara dei partenopei di Spalletti nel segno di Lorenzo Insigne alla sua prima uscita ufficiale dopo il trionfo Europeo con l’Italia lo scorso 11 luglio.

Due a uno per il Napoli ed entrambe le reti vedono protagonista il neo Campione d’Europa.

Al settimo minuto trasforma un calcio di rigore assegnato per un fallo in area di Eramo su Osimhen.

Al quarto d’ora della ripresa serve l’assist vincente a Elmas per il nuovo vantaggio definitivo del Napoli.

Nel mezzo la rete del momentaneo pareggio marchigiano: è Bidaoui al 25° minuto del primo tempo a deviare a rete un’azione in profondità impostata sulla destra e scodellata sul secondo palo.

Buona la prestazione dei partenopei come anche buona è quella dei bianconeri di Sottil in un pomeriggio molto caldo.

IL MISTER DELL’ASCOLI ANDREA SOTTIL AI MICROFONI DELL’AS VALERIA LOLLI

TABELLINO E CRONACA

NAPOLI-ASCOLI 2-1 (1-1)

Reti: 7pt rigore L. Insigne, 25pt Bidaoui, 18st E. Elmas

Napoli: Meret, Di Lorenzo (62′ Malcuit), Manolas (62′ Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz (62′ Elmas), Lobotka, Zielinski (69′ Gaetano), Politano, Insigne (69′ Machach), Osimhen. All.Luciano Spalletti



Ascoli: Leali, D’Orazio, Avlonitis, Botteghin (64′ Salvi), Eramo, Collocolo, Dionisi, Fabbrini, Bidaoui, Castorani, Baschirotto (64′ Quaranta). All. Andrea Sottil



Arbitro: Dionisi dell’Aquila

Note: 2.300 spettatori.



– PRIMO TEMPO –

3′ – uscita di Meret che anticipa l’ingresso in area di Baschirotto

4′ – sinistro di Fabian Ruiz, fuori

7′ – penetrazione di Politano che crossa per Osimhen: fallo su Victor in area, rigore!

7′ – gooooool Insigne!

7′ – il rigore lo tira e lo segna di precisione Lorenzo: 1-0!

10′ – destro di Zielinski, palo pieno!

15′ – predominio del Napoli che ha grande possesso palla e spinta offensiva

16′ – destro a rientrare di Insigne, alto

24′ – punizione per l’Ascoli: destro di Dionisi, alto

25′ – goooooool. Pareggio dell’Ascoli con una deviazione in mischia di Bidauoi: 1-1

35′ – partita che si gioca su ritmi non altissimi, anche per il caldo

41′ – inserimento di Zielinski, cross teso per Osimhen che viene anticipato

44′ – diagnale di Osimhen in area, blocca Leali

– SECONDO TEMPO –

50′ – giocata in area di Osimhen che di agilità si gira e colpisce in diagonale, palla fuori specchio non di molto

54′ – cross morbido di Zielinski per Osimhen, stacco potente ma alto

58′ – punizione di Insigne, blocca Leali

62′ – entra Malcuit per Di Lorenzo

62′ – entra Rrahmani per Manolas

62′ – entra Elmas per Fabian Ruiz

63′ – gooool Elmas!

63′ – invenzione di Insigne per l’inserimento di Elmas che di sinistro infila in diagonale: 2-1!

64′ – entra Salvi per Botteghin

64′ – entra Quaranta per Baschirotto

69′ – entra Gaetano per Zielinski

69′ – entra Machach per Insigne

75′ – destro di Gaetano, alto

83′ – entra Zanoli per Mario Rui

84′ – entra Franzolini per Castorani

84′ – entra Ventola per Fabbrini

90′ – inserimento in area e diagonale di Gaetano: respinge Leali

90′ + 1′ – finisce col successo azzurro per 2-1 sull’Ascoli allo Stadio Patini

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan