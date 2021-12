Giornata delle Marche. Premi a Roberto Mancini, Gianmarco Tamberi e Valentino Rossi: “Arrendersi mai, sperare sempre. Ancora in gioco per i Mondiali”

La Caterpillar annuncia una sorpresa di Natale non particolarmente gradita per i 270 lavoratori dello stabilimento jesino: cessazione di ogni attività lavorativa, chiusura dello stabilimento e licenziamenti collettivi. Monta la rabbia di lavoratori e sindacati: «la Caterpillar ci ha detto che chiude con i bilanci in positivo e lavorando a pieno regime. Venderemo cara la pelle».

JESI – Rabbia, stupore e incredulità di fronte ai cancelli della Caterpillar dopo che l’azienda ha annunciato che chiude gli stabilimenti jesini, in cui si producono cilindri per pistoni idraulici per macchine di movimento terra. O forse sarebbe il caso di dire si producevano, dato l’annuncio shock fatto dal direttore di stabilimento: lo scorso 2 dicembre il Cda ha deliberato la cessazione do ogni attività produttiva e la chiusura degli impianti. Questo si traduce in un licenziamento collettivo per 270 dipendenti, tra operai e impiegati.

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno a margine della riunione semestrale, programmata dal contratto integrativo nazionale presso Confindustria Ancona, di questa mattina. Ne informa Crisitano Baldomenico, segretario generale Fiom Marche, il quale commenta: «sono assolutamente scioccato, non ce l’aspettavamo. Appena ci hanno comunicato questa decisione, abbiamo subito abbandonato la riunione e siamo venuti qui a informare i lavoratori del bel “regalo” di questa multinazionale per i lavoratori che hanno sempre dato il massimo per questa azienda».

Ancor più perentoria la posizione della delegazione Rsu Fiom che annuncia: «appena lo abbiamo saputo abbiamo fatto uscire tutti i compagni di lavoro e da oggi inizia una dura lotta per cercare di fermare questa chiusura. Venderemo cara la pelle, faremo resistenza e siamo pronti a tutto.»

La notizia è stata data dal nuovo amministratore delegato, che i lavoratori non avevano ancora avuto il piacere di conoscere, ma del quale sicuramente ricorderanno la “calorosa” presentazione. Talmente calorosa che gli animi si sono scaldati al punto che questi ha dovuto in fretta abbandonare lo stabilimento, per evitare che la situazione si facesse bollente.

«L’azienda fino a qualche giorno fa ci parlava di incremento del lavoro e nuovi assunzioni, oggi un nuovo direttore che non abbiamo mai visto ci comunica la chiusura dell’azienda. Sinceramente sono senza parole. Negli incontri precedenti con l’azienda ci prospettavano un futuro roseo, oggi ci hanno comunicato che la Caterpillar di Jesi chiude e che ci licenziano tutti» commenta affranto un lavoratore, assunto da 22 anni.

Le sigle sindacali dei lavoratori dell’azienda, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm, hanno diffuso un comunicato nel quale, oltre a promettere battaglia e chiedere aiuto alle Istituzioni, comunicano che la Caterpillar di Jesi chiude nonostante lavori a pieno regime su 3 turni, con anche richieste di straordinari, non ha problemi finanziari ei bilanci sono in utile.

Pierpaolo Mascia