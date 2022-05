Anche le Marche celebrate all’Eurovision Song Contest: vetrine per Urbino e il Conero

ANCONA – La musica incontra il vino per valorizzare le eccellenze della Regione Marche attraverso un nuovo progetto culturale. Nasce il festival “DECANTO – Degustazioni e Concerti nelle cantine del territorio”: 17 appuntamenti che da maggio a luglio vedranno protagonisti i musicisti dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, che si esibiranno nelle più prestigiose aziende vitivinicole del territorio.

“Il progetto nasce sulla linea di sviluppo della Regione Marche e sottolinea come l’enogastronomia rappresenti anche un valore culturale del territorio, che porta con sé saperi di antiche radici – commenta l’assessore alla Cultura Giorgia Latini -. Il binomio vincente tra produzione agricola di qualità e produzione concertistica, entrambi asset vincenti della nostra Regione, si inserisce in un percorso interdisciplinare, che rappresenta anche un’importante opportunità per gli artisti di valore delle Marche, in questo caso rappresentati dai solisti dell’Orchestra Rossini e da ospiti prestigiosi. Portare la musica in luoghi solitamente non deputati allo spettacolo dal vivo contribuisce ad un maggiore coinvolgimento del pubblico, dai cittadini ai turisti, che si trovano a percorrere un sentiero nella bellezza della nostra regione”.

DECANTO sarà dunque un vero e proprio tour all’insegna dell’eccellenza marchigiana per andare alla scoperta non solo delle produzioni vitivinicole di qualità, ma anche dei territori in cui nascono. Un’occasione per degustare i vini a Denominazione d’origine controllata (il Bianchello del Metauro Doc, il Colli Pesaresi Doc con le sottozone di produzione Focara, Roncaglia e Parco Naturale Monte San Bartolo, il Pergola Doc) e per ascoltare i Solisti dell’Orchestra Rossini, anch’essi espressione del territorio. Inoltre, ci saranno artisti ospiti internazionali come il baritono Nicola Alaimo, Michele Panzieri con la sua Orchestra Elettrica, la cantante Clarissa Vichi, il sassofonista Gaetano Di Bacco e il chitarrista Giovanni Seneca.

Il progetto dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, guidata dal presidente e sovrintendente Saul Salucci, nasce da una ricognizione fatta sul territorio da Bruno Maronna, referente OSR del progetto, che ha da subito ottenuto una vastissima adesione delle aziende vitivinicole. La valorizzazione dei loro prodotti attraverso il connubio con la musica è l’idea vincente che permetterà di fatto un trionfo di tutti i cinque sensi.

Il sostegno poi si è esteso a tanti enti pubblici e privati: Regione Marche, Assessorato alla Cultura; Provincia di Pesaro e Urbino; Comune di Pesaro; Comune di Fano; Comune di Terre Roveresche; Apa Hotels Pesaro; Oasi Oikos.

Gli eventi sono realizzati in collaborazione con gli Amici dell’Orchestra Rossini e con la Staffetta del Bianchello.

Partecipano le aziende vitivinicole: Azienda Agricola De Leyva; Azienda Agricola Aniballi; La Collina delle Fate; Azienda Agricola Alma; Cantina Di Sante; Cignano; Azienda Agricola Bruscia; Tenuta Santi Giacomo e Filippo; Azienda Agricola Veggiari; Marcolini Azienda Agricola e Frantoio Oleario; Conventino Monteciccardo; Gino Girolomoni Cooperativa Agricola; Crespaia; Cantina Terracruda; Azienda Agraria Fiorini; Fattoria Villa Ligi.

Gli appuntamenti, a partire dalle ore 19, saranno caratterizzati da una selezione dei vini delle aziende, accompagnata da una ricca degustazione di prodotti enogastronomici; a seguire i concerti.