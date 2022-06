Rigopiano, la prima sentenza a cinque anni dalla tragedia: non fu il terremoto a provocare la valanga

PESCARA – Amministrative e Referendum non fanno certo incetta di voti in Abruzzo e nelle Marche, dove l’affluenza resta bassa come nel resto d’Italia. Gli elettori disertano le urne per i quesiti referendari e quelli che vanno a votare per eleggere il sindaco sono di meno rispetto a cinque anni fa. Questo il dato che emerge in tutto il Paese in seguito al voto di ieri, domenica 12 giugno. Marche e Abruzzo non fanno eccezione e anche in queste regioni si registra un calo generalizzato dell’affluenza, con l’astensionismo che regna sovrano in merito al Referendum.

In Abruzzo hanno espresso il proprio parere in merito ai quesiti referendari sulla giustizia, il 22,29% degli aventi diritto, poco più della media nazionale del 20,95%. Nelle Marche il 20,72%. Certamente superiori a quelli del Referendum, ma nettamente in calo rispetto alle scorse consultazioni, i dati relativi all’affluenza alle Elezioni Amministrative nelle Marche ed in Abruzzo: alle urne si è recato il 59,52% degli elettori abruzzesi e il 55,09% di quelli marchigiani.

In Abruzzo si votava in quarantanove comuni. Nel capoluogo L’Aquila, si è registrato un dato leggermente superiore al trend, dove l’affluenza è stata del 64,5%. Stesso discorso per San Salvo, 65,03%, mentre Ortona, Spoltore e Martinsicuro calano rispettivamente al 58,27%, 54,81% e 53,78%. Questi i cinque comuni superiori ai 15 mila abitanti, in cui è previsto il ballottaggio qualora nessuno dei candidati raggiungesse la maggioranza assoluta al primo turno. Tra gli altri quarantaquattro comuni al voto, l’eccezione che conferma la regola è Gioia dei Marsi, in cui ha votato l’80,49% degli elettori. In calce a questo articolo i dati relativi ad ogni Comune.

Nelle Marche invece, chiamati al voto solo diciassette comuni, sette quelli superiori ai quindici mila abitanti, e nessun capoluogo di provincia: 56,14% a Fabriano, 52,54% a Jesi, 57,77% a Porto San Giorgio, 53,16% a Sant’Elpidio a Mare, 60,40% a Tolentino, 52,70% a Corridonia, 51,69% a Civitanova Marche.

Affluenza Elezioni Amministrative 2022, Abruzzo

Provincia di Chieti

ARIELLI 68,26 ATESSA 62,89 CASTELGUIDONE (*) 39,78 CASTIGLIONE MESSER MARINO 49,28 FALLO 41,35 FRAINE 35,43 FURCI 54,48 GAMBERALE 33,39 GIULIANO TEATINO 58,21 LETTOPALENA 38,21 MONTELAPIANO 36,71 ORTONA 62,47 PENNADOMO 48,33 PENNAPIEDIMONTE 48,92 RIPA TEATINA 60,31 ROCCAMONTEPIANO 58,06 ROCCASCALEGNA 52,12 ROIO DEL SANGRO 19,50 ROSELLO 24,33 SAN SALVO 71,48 SAN VITO CHIETINO 64,70 TOLLO 72,87 TORRICELLA PELIGNA 36,33 NEL COMUNE CONTRASSEGNATO CON * È STATA AMMESSA UNA SOLA LISTA; LA PERCENTUALE DEI VOTANTI È CALCOLATA CONSIDERANDO GLI ELETTORI RESIDENTI IN ITALIA PIÙ I SOLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO CHE HANNO VOTATO.

Provincia di L’Aquila

BALSORANO 68,12 BARREA 67,78 CAMPO DI GIOVE 73,09 CAPORCIANO 54,31 CIVITELLA ALFEDENA 60,07 GIOIA DEI MARSI 84,01 L’AQUILA 67,78 LECCE NEI MARSI 85,44 LUCO DEI MARSI 70,36 MONTEREALE 76,65 MORINO (*) 54,64 PESCASSEROLI 70,37 PRATA D’ANSIDONIA 51,63 PRATOLA PELIGNA 62,63 SANT’EUSANIO FORCONESE 54,36 SCOPPITO 81,78 VILLAVALLELONGA 72,07 NEL COMUNE CONTRASSEGNATO CON * È STATA AMMESSA UNA SOLA LISTA; LA PERCENTUALE DEI VOTANTI È CALCOLATA CONSIDERANDO GLI ELETTORI RESIDENTI IN ITALIA PIÙ I SOLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO CHE HANNO VOTATO.

Provincia di Pescara

ALANNO 66,18 BRITTOLI 48,93 SCAFA 68,55 SPOLTORE 62,92 VILLA CELIERA 68,88

Provincia di Teramo

CROGNALETO (*) 77,79 MARTINSICURO 61,03 TORTORETO 60,39 VALLE CASTELLANA 66,28 NEL COMUNE CONTRASSEGNATO CON * È STATA AMMESSA UNA SOLA LISTA; LA PERCENTUALE DEI VOTANTI È CALCOLATA CONSIDERANDO GLI ELETTORI RESIDENTI IN ITALIA PIÙ I SOLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO CHE HANNO VOTATO.

Affluenza Elezioni Amministrative 2022, Marche

Provincia di Ancona

CORINALDO 60,31 FABRIANO 57,11 JESI 57,01 OFFAGNA 63,70 ROSORA 63,19

Provincia di Ascoli Piceno

ACQUAVIVA PICENA 65,66

Provincia di Fermo

PEDASO (*) 73,06 PORTO SAN GIORGIO 63,61 SANT’ELPIDIO A MARE 57,34 NEL COMUNE CONTRASSEGNATO CON * È STATA AMMESSA UNA SOLA LISTA; LA PERCENTUALE DEI VOTANTI È CALCOLATA CONSIDERANDO GLI ELETTORI RESIDENTI IN ITALIA PIÙ I SOLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO CHE HANNO VOTATO.

Provincia di Macerata

CAMERINO 71,39 CIVITANOVA MARCHE 57,81 CORRIDONIA 59,41 TOLENTINO 60,40 VALFORNACE 80,25

Provincia di Pesaro e Urbino