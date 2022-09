Cede una dose di cocaina in un bar a Civitanova: arrestato

Le fiamme gialle hanno scovato una piantagione di marijuana allestita nei dintorni di un casolare di Penna San Giovanni, nelle campagne maceratesi. Segnalato all’Autorità Giudiziaria il responsabile.

MACERATA – Piante alte più di due metri e mezzo chilo di prodotto già essiccato. Questo è ciò che hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Macerata in un casolare di Penna San Giovanni, dove hanno trovato una piantagione di marijuana. Il ritrovamento è avvenuto durante i servizi intensificati di controllo del territorio nelle campagne maceratesi per contrastare lo spaccio di stupefacenti, come disposto Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il casolare in cui i militi hanno trovato la piantagione di marijuana sembrava disabitato. Eppure qualcuno lo frequentava, a giudicare dallo stato delle coltivazioni nell’orto adiacente alla costruzione. Le piante erano occultate dalla restartante vegetazione, ma non sono passate inosservate ai militi che hanno dunque proceduto ad una perquisizione d’iniziativa.

In questo modo hanno sorpreso il presunto responsabile, un cittadino italiano con alle spalle alcuni precedenti legati al consumo di stupefacenti. Piante e marijuana sono state sequestrate, mentre l’uomo è stato segnalato all’Autorità giudiziaria.

Le fiamme gialle rendono noto che «L’operazione di servizio in parola si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo finalizzato a prevenire e contrastare i traffici illeciti e rientra tra i prioritari compiti della Guardia di Finanza la quale, costantemente, opera a salvaguardia della vita umana, concorrendo a tutelare l’ordinata e civile convivenza sociale, nonché la sicurezza pubblica».