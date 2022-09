Jesi, sabato 10 settembre ritorna la Notte Azzurra dello Sport

FABRIANO – Era stato affidato in prova ai servizi sociali ed aveva l’obbligo di dimora nelle ore notturne presso la sua abitazione, ma è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione ed è stato tradotto in carcere.

Durante un controllo notturno, le forze dell’ordine non l’hanno trovato in casa, scoprendo che aveva così violato le norme a cui era sottoposto dal Giudice di Sorveglianza. Pertanto, dopo averlo rintracciato, gli agenti lo hanno trasferito in carcere.

L’uomo, un trentenne di Fabriano, era stato affidato in prova ai servizi sociali per una condanna di un anno per stalking, ma dovrà scontare la pena residua in carcere. Dopo che è stato sorpreso al di fuori della sua abitazione infatti, la misura cautelare è stata subito sospesa e gli agenti del commissariato di Fabriano lo hanno tradotto nella casa circondariale di Ancona.