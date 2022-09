Jesi, SP 502 bloccata per ore a causa di uno scontro frontale tra un’auto e un camion

Il 24 agosto ricorre l’anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina, ma anche l’anniversario del sesto mese dall’invasione russa, e la Comunità Ucraina nelle Marche ha organizzato un flash mob ad Ancona.

ANCONA – Lo scorso mercoledì 24 agosto, nel giorno del trentunesimo anniversario dell’ indipendenza dell’Ucraina, la Comunità Ucraina nelle Marche, CUM, ha organizzato in piazza Cavour ad Ancona un Flash Mob per celebrare l’evento. Giornata di profonda commozione, anche perché cadeva in concomitanza con lo spiacevole anniversario del sesto mese dell’ invasione russa.

Più di cento ucraini provenienti da tutta la regione Marche si sono ritrovati in piazza ad Ancona, per celebrare l’indipendenza e auspicare la fine delle ostilità. Ucraini arrivati in Italia dai vari fronti della guerra, oltre che a madri con i propri figli.

«Questa data la festeggiavo a Horlivka la mia città natale con mio figlio, mio marito, e gli amici – racconta Nadia – invece quest’anno sono scappata tra i bombardamenti per salvare mio figlio. Siamo rimasti nascosta per quattordici giorni senza cibo né acqua. Mio figlio piangeva terrorizzato e affamato, per fortuna un contadino ci ha aiutatai ad arrivare al confine e a salire su un autobus che partiva per l’Italia».

«Ho dovuto lasciare mio marito perché doveva combattere per difendere la patria, non ho sue notizie da più di venti giorni – dice invece Olga, arrivata a fine luglio da Luhans’K con la piccola Natalia di appena due anni – non so se è vivo, tutti i giorni piango».