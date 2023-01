Inaugurate due nuove Tc all’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi

Da domani nuovo treno “Rock” correrà sui binari delle Marche, nelle tratte Ancona-Piacenza e Ancona-Pescara. Entro il 2025 annunciati altri 16 nuovi treni nella conferenza stampa di questa mattina.

ANCONA – Più comfort, più servizi e maggiori performance per i collegamenti regionali lungo i binari e nelle stazioni ferroviarie delle Marche, dove è stato presentato un nuovo treno “Rock” che da domani, venerdì 20 gennaio, sarà attivo nelle tratte Ancona-Piacenza e Ancona-Pescara.

Ma il treno “Rock” presentato questa mattina non sarà l’ultimo arrivo sulle ferrovie regionali: entro il 2025 infatti saranno 16 i nuovi treni che viaggeranno nelle Marche. Lo hanno annunciato in conferenza stampa questa mattina Sabrina De Filippis, Direttore Business Regionale Trenitalia, e Goffredo Brandoni, Assessore ai trasporti Regione Marche. Presenti inoltre Presenti anche Cinzia Montironi, Dirigente del settore Mobilità e TPL della Regione Marche e, per Trenitalia, Ermanno Russo, Responsabile Commerciale Direzione Business Regionale, e Fausto Del Rosso, Direttore Regionale Marche. La cerimonia di presentazione si è tenuto presso le Officine IMC (Impianto di Manutenzione Corrente) di Trenitalia ad Ancona, nel nuovo capannone – inaugurato proprio oggi – dotato delle migliori tecnologie per la manutenzione dei treni diesel di ultima generazione.

Il treno “Rock” che da domani correrà lungo i binari delle Marche, è un mezzo di ultima generazione, attento allo spazio e al comfort dei passeggeri, alla sostenibilità ambientale, alle necessità delle persone con disabilità, al trasporto delle bicilette ed alla sicurezza. Sistemi di videosorveglianza interna e display per le informazioni alle persone a bordo, completano un’offerta di viaggio comoda e competitiva.

Prosegue in questo modo il Piano di rinnovamento dei treni regionali nelle Marche: con la consegna di questo Rock diventano 25 i nuovi convogli regionali – 9 Jazz, 4 Pop, 9 Swing e 3 Rock – già in circolazione sui binari marchigiani.

«Prosegue l’impegno di Trenitalia per rendere la mobilità collettiva sempre più integrata e sostenibile. L’arrivo di questo nuovo treno Rock, oltre a contribuire al progressivo rinnovo della flotta nelle Marche, abbassa l’età media nazionale dei treni regionali in circolazione in Italia che saranno, in questo modo, i più giovani e moderni d’Europa» ha dichiarato Sabrina De Filippis, Direttore Business Regionale Trenitalia.

«Il programma di rinnovo complessivo dei treni regionali – ha dichiarato l’Assessore Regionale ai Trasporti Goffredo Brandoni – si completerà entro il 2025 con l’arrivo nelle Marche di altri 16 nuovi treni – 8 Rock ed 8 a Media Capacità, così come previsto dal Contratto di Servizio sottoscritto da Regione Marche e Trenitalia – che prevede investimenti per 300 milioni di euro, di cui 206 milioni destinati al rinnovo dei treni regionali. Proseguono, di pari passo, anche gli investimenti infrastrutturali presso l’impianto manutenzione di Ancona, per tenerlo sempre all’avanguardia per la manutenzione delle flotte circolanti».