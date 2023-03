La candidata Grasso punta il dita contro la Falconara “nascosta”: «aree in abbandono»

La candidata sindaco alle prossime Elezioni Amministrative Anna Grasso, incalza l’attuale amministrazione comunale sulla Falconara Marittima “nascosta”: in via della Tecnica mancano rete fognaria e illuminazione pubblica; i bagni pubblici sono fatiscenti in via della Stazione a Castelferretti e del tutto assenti nel centro.

ANCONA – C’è una Falconara Marittima «nascosta» secondo la lista “Falconara Libertas”, che ha espresso Anna Grasso come candidata sindaco alle prossime Elezioni Amministrative. Secondo la comandante di Polizia Locale «Diverse zone sono invase da gigantografie in cui vengono pubblicizzate faraoniche opere eseguite dall’attuale Amministrazione, o che saranno realizzate. A noi di Falconara Libertas, sembra che però manchi qualche cosa. Falconara, negli ultimi 15 anni, è stata presentata in una duplice veste, quella scintillante che è apparsa sui giornali e quella nascosta. Ed è su questa che ci vogliamo concentrare».

Le criticità segnalate dalla candidata sindaca nel particolare sono due: via della Tecnica e i bagni pubblici. Nella prima, «per buona parte non esiste una rete fognaria pubblica, e non solo, ma nemmeno di pubblica illuminazione». Per quanto riguarda i bagni pubblici invece, la questione è duplice: se quelli in via della Stazione nella frazione di Castelferretti sono fatiscenti e si presentano, in stato di totale abbandono, nel centro invece sono del tutto assenti.

Nella nota sulla “Falconara nascosta” diffusa dalla candidato sindaco Anna Grasso, si legge: «da una parte viene mostrata una Cittadina interessata da opere avveniristiche, dall’altra ci sono famiglie e attività economiche che vivono al limite della decenza. Il grado di civiltà di una comunità, si misura e passa anche dalla presenza sul territorio di questi servizi. Falconara Libertas, darà alla nostra città, quei servizi essenziali, necessari per una comunità civile».