PESARO – La capitale italiana della cultura 2024, si distingue anche per solidarietà e attenzione alle grandi tematiche sociali. Lo scorso venerdì 24 febbraio, in occasione del primo anniversario dell’invasione russa in Ucraina, presso il cineteatro Astra di via Rossini di Pesaro è andata in scena una serata di musica, ballo, e danza dedicata al popolo ucraino martoriato dalla guerra. L’evento è stato organizzato dal talentuoso ballerino Florin, in collaborazione con Antonio Demuru, in arte Tony Zero.

Sul palco si sono esibite Rosalba Barattini, show dancer, Asia Andreini, volto nuovo della dance urbana, Aurora Sabatini, ex atleta di ginnastica ritmica e grande promessa della danza, e Florin, ballerino di danza sportiva, noto per aver partecipato alla prima edizione di Ballando con le Stelle”. Tony Zero invece ha deliziato la platea eseguendo i brani dell’intramontabile Renato Zero. In platea, erano presenti due delegazioni provenienti da Russia e Ucraina. Il momento più toccante è stato quello in cui tutti gli artisti ballavano insieme sulle note della canzone” Il cielo”, che le delegazioni hanno ascoltato abbracciate.

«Una bellissima serata di pace – commenta Tony Zero – sono vicino al loro soffrire, spero che tutto finisca presto». «Oggi ho ballato per tutti coloro che non hanno più una casa dove poter dormire» dice invece Rosalba Barattini, mentre Aurora Sabatini afferma: «Ho gareggiato con tante atlete ucraine e russe. Non importava chi vinceva o chi perdeva: era un competere sano, ci si abbracciava al termine di ogni gara, come grandi amiche». «Oggi il mio danzare era composto da innumerevoli “abbracci”. In tutti quei momenti abbracciavo tutti quei bambini e quelle bambine che non avranno più un padre e una madre» dice commossa Asia Andreini. Florin, organizzatore della serata, non si capacita del fatto che «nel ventunesimo secolo ci siano ancora guerre e morti. Mentre ballavo avevo una gran voglia di urlare “libertà”. Spero solo che questa guerra cessi immediatamente, perché nelle guerre non ci sono né vinti, né vincitori».

