Auto impazzita sfonda la porta della stazione di Fabriano e finisce sui binari

La banchina 22 del porto di Ancona ha accolto ancora una volta una nave Ong con migranti a bordo: 38 persone, di cui una dovrebbe essere un minore non accompagnato. Non è la prima volta che lo scalo dorico viene assegnato per l’attracco delle navi umanitarie e si rinfocolano le polemiche relative all’assegnazione dei porti sicuri.

ANCONA – La nave Geo Barents della Ong Medici Senza Frontiere ha attraccato per la terza volta alla banchina 22 del porto dorico, dopo le assegnazioni di gennaio, che vide lo stesso scalo anche per la Ocean Viking della Ong SOS Méditerranée, e febbraio. Il carico di vite umane tratte in salvo in acque internazionali e trasportate dall’imbarcazione ammonta a 38 persone. Una, sarebbe un minore non accompagnato.

In leggero anticipo rispetto a quanto preventivato, la Geo Barents ha attraccato intorno alle 13:30 al porto di Ancona. Ancora una volta presso la banchina 22 è stato allestito un punto di prima accoglienza. Le condizioni del viaggio non sono stati particolarmente ingenti e le condizioni di salute a bordo non destano troppe preoccupazioni. I migranti sulla Geo Barents sono stati assistiti dal personale di bordo ed in generale starebbero bene, ha affermato il coordinatore del comitato regionale Anpas, Alfonso Sabatino.

Adesso il personale della Usmaf, Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, sono a bordo per fare le gli accertamenti del caso e qualora non emergessero casi che richiedono interventi urgenti, i migranti saranno fatti sbarcare a piccoli gruppi e prenderanno avvio le pratiche di identificazione.

Le persone salvate dalla nave di Medici Senza Frontiere proverrebbero in particolare da Marocco e Bangladesh e dovrebbero restare tutti nelle Marche. Ma si rinfocolano le polemiche relative alle assegnazioni dei porti da parte del governo. Riccardo Gatti responsabile delle operazioni di soccorso in mare della Geo Barents, ha così commentato la decisione di indicare ancora una volta Ancona per lo sbarco dei migranti: «Purtroppo non ce lo spieghiamo come mai vengono scelte mete così lontane. Ce lo dovrebbe spiegare chi queste scelte le prende. Noi sappiamo solo che violano le convenzioni e le normative internazionali ed europee. La conseguenza, è la mancanza della presenza degli assetti di soccorso come il nostro, nelle zone dove poi avvengono i naufragi. Noi operiamo dove non c’è nessuna Guardia Costiera, a parte quella libica che è un assetto militare. Ed è è stato documentato che opera respingimenti e non conduce certo in un luogo sicuro, dal momento che le persone vengono riportate in Libia».