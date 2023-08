Vasto, padre e figlio autistico in difficoltà in mare soccorsi da un bagnino e un bagnante

CHIETI – Intorno alle 11:45 di ieri mattina, domenica 6 agosto, a Vasto è stato compiuto il soccorso in mare di un uomo e di suo figlio, un ragazzo autistico, in difficoltà al largo dell’hotel Vispa Teresa. Ad effettuare il salvataggio un assistente bagnante degli Angeli del Mare, che è stato assistito da un bagnante presente in quel momento.

Angelo Di Ubaldi

Sebbene il ragazzo fosse entrato in acqua con i braccioli, ha incontrato qualche difficoltà nel restare a galla, così come il padre, che ha accusato crampi in seguito ai quali ha ingerito acqua marina. Anche se non si trattava della porzione di mare di sua competenza, il bagnino Angelo Di Ubaldi si è reso conto di quanto stava accadendo ad un’ottantina di metri da lui, mentre ispezionava il mare col binocolo. I bagnanti presenti sul bagnasciuga hanno inoltre richiamato la sua attenzione e lui si è immediatamente lanciato verso il punto in cui i due si trovavano. «Le persone hanno iniziato a richiamare la mia attenzione dicendomi che i bagnanti in questione chiedevano aiuto che io non avrei mai sentito causa il fragore delle onde la mia posizione sopravento e la distanza effettiva» ha commentato il bagnino.

Nel frattempo, un bagnante presente in quel momento su quel tratto della spiaggia di Vasto, che ha voluto rilasciare solo il nome, Gianluca, si è tuffato a sua volta ed ha raggiunto il padre ed il ragazzo autistico che necessitavano di soccorso in mare. A loro si è presto unito anche Di Ubaldi e le due persone con difficoltà di galleggiamento sono stati portati a riva sani e salvi. L’adulto, che non ha mai perso coscienza, ha accusato sintomi di affaticamento, disturbi allo stomaco, dolori alle gambe e pressione molto alta. Entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti.

Angeli del Mare è una società nata a Pescara per offrire servizi acquatici qualificati, da anni attiva su molte spiagge italiane, laghi e piscine pubbliche e private. tutti i suoi Assistenti Bagnanti hanno ricevuto il brevetto dalla F.I.S.A. (Federazione Italiana Salvamento Acquatico). «Come Angeli del Mare abbiamo avviato questa preziosa collaborazione con la F.I.S.A (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) che ci permette di formare i giovani soccorritori con un livello di professionalità altissimo – dichiara il presidente Marco Schiavone – Inoltre chiediamo ai nostri collaboratori di metterci passione e cuore. Il mare è bello, ma è anche continuamente una possibile minaccia per i bagnanti, soprattutto gli anziani e i bambini. I nostri soccorritori sono addestrati non solo alle tecniche di salvamento, di nuoto, di primo soccorso. Ma soprattutto a prevenire o meglio osservare e cercare di informare i bagnanti sui possibili pericoli del mare, sempre in stretta collaborazione con la Capitaneria di Porto di Pescara o, come in questo caso di Vasto. Insieme a Carmen Padalino, mia socia, ringraziamo il Presidente della F.I.S.A. Raffaele Perrotta per la preparazione dei Soccorritori Acquatici FISA e per la loro professionalità».