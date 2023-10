Assemblea dell’Unione delle Province: a L’Aquila arriva Sergio Mattarella

Per uno dei due si sono aperte le porte del carcere minorile, mentre l’altro è stato affidato ad una comunità. Classe 2006 e 2007 sono entrambi di origine tunisina.

L’AQUILA – La Squadra Mobile ha eseguito due arresti per rapina in concorso e detenzione di stupefacenti ai danni di due ragazzi minorenni di origine tunisina, accusati aver commesso una rapina ai danni di un venditore di kebab lo scorso 28 agosto.

Insieme a loro altri due ragazzi. Uno è stato già identificato, l’altro non ancora. Quando il titolare del negozio di kebab ha sorpreso i quattro nei bagni del locale in possesso di una panetto di hashish, ha detto loro di andarsene. E loro per tutta risposta lo hanno prima aggredito e poi gli hanno rubato una giacca ed il telefono. Nella giacca erano custoditi mille euro circa in contanti, pari all’incasso giornaliero. La vittima dell’aggressione, colpito al volto e in varie parti del corpo con pugni e calci, ha riportato diverse ferite ed ecchimosi. PRima di andarsene il gruppetto lo ha anche minacciato di dar fuoco al locale se avesse denunciato il fatto.

Uno dei minorenni arrestati a L’Aquila per la rapina al kebab, già gravato da precedenti per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, estorsione, minacce e tentata rapina, è stato rinchiuso presso il penitenziario minorile di Bari. Ha anche ricevuto il cosiddetto Daspo ubano (Dacur), che gli impedisce di far rientro in città.

I fatti si ricollegano al tema degli episodi di movida molesta verificatisi nelle ultime settimane in città, che hanno visto spesso per protagonisti giovani e giovanissimi appartenenti anche a differenti gruppi etnici. Degrado, inciviltà, risse, consumo di droga e persino tentati stupri si sono succeduti con una frequenza preoccupante, al punto che il sindaco Biondi ha promesso misure straordinarie dopo la riunione del Comitato per l’ordine e per la sicurezza. Sui social è stata lanciata una petizione che chiede maggior sicurezza e gli esercenti del centro si dicono esasperati da una situazione che definiscono fuori controllo.