Cadavere mummificato trovato lungo il Metauro: è mistero a Fano

17 in tutto i soggetti indagati, 11 le custodie cautelari, 9 delle quali in carcere, in seguito all’operazione “Affari di Famiglia” condotta dalle fiamme gialle. In meno di un anno di indagini, sequestrati 5 chili di cocaina.

PESARO – All’alba dello scorso lunedì 25 settembre, le fiamme gialle dei Comandi Provinciali di Pesaro e Urbino, unitamente ai militari di Torre Annunziata, hanno fatto scattare l’operazione “Affari di Famiglia” in seguito alla quale sono scattate le manette intorno ai polsi di 11 persone. 9 sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari. Gran parte degli arrestati è di origine campana ed è gravata da precedenti. Le accuse sono di spaccio, riciclaggio, antiriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. durante le operazioni sono state effettuate diverse perquisizioni, alle quali ha preso anche l’unità cinofila. In base alle ricostruzioni della Guardia di Finanza, i soggetti arrestati gestivano un fiorente traffico di droga che partiva dalla Campania e finiva nelle Marche.

La droga, in particolare cocaina, veniva recuperata attraverso canali di spaccio attivi nella zona di Torre Annunziata e da qui transitava verso Marotta Mondolfo, dove veniva stoccata a grandi quantità presso case o spazi nelle disponibilità dei soggetti coinvolti dalle indagini. Indagini partite nel 2022 e svolte congiuntamente dal Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pesaro e dalla Stazione Carabinieri di Fano con il contributo della Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Pesaro. Gli inquirenti hanno scoperto che un gruppo di persone di origine campana gestiva le principali piazze di spaccio delle province pesarese ed urbinate. Le forze dell’ordine sono poi risalite alla fonte dello stupefacente. Solamente nel periodo in cui si sono svolte le indagini e finanzieri e carabinieri hanno iniziato ad accumulare le prove, il gruppo ha mosso circa 5 chili di cocaina, con approvvigionamenti pari a 500 grammi ogni due settimane.

Il nome dell’operazione nasce dal vertice dell’organizzazione, un uomo detenuto in carcere che affidava le proprie direttive a famigliari e persone di fiducia. Le persone coinvolte nel traffico di droga dalla Campania alle Marche hanno dimostrato grossa spregiudicatezza e gli inquirenti hanno accertato che non si facessero scrupoli ad utilizzare anche i figli minorenni, che spesso hanno accompagnato i genitori alle consegne, oppure hanno assistito alle operazioni di taglio e confezionamento delle dosi. In qualche caso le fiamme gialle hanno accertato che la droga era stata nascosta nei giocattoli dei bambini, oppure nel seggiolone e via discorrendo.

Nella disponibilità dei membri del sodalizio c’erano telefoni, veicoli e immobili, intestati a prestanome. 17 in tutto gli indagati, 11 le misure cautelari. 9 persone si trovano ora rinchiuse nelle carceri campane e marchigiani, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.