Controlli al Ferro di Cavallo di Alba Adriatica: la cinofila trova cocaina ed hashish

I Carabinieri hanno eseguito alcuni controlli nella zona del Ferro di Cavallo di Alba Adriatica e l’unità cinofila ha sorpreso alcune persone con addosso droga.

TERAMO – La zona del Ferro di Cavallo di Alba Adriatica, nei dintorni della stazione dei treni, è nuovamente sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri che nei giorni scorsi hanno eseguito alcuni controlli, accompagnati dal cane Bagheera dell’unità cinofila, che già in passato ha compiuto operazioni importanti. Questa volta al suo fiuto non sono sfuggite piccole quantità di droga, hashish e cocaina, già suddivise in dosi e pronte per essere spacciate.

Ai controlli nel Ferro di Cavallo di Alba Adriatica hanno preso parte i militari di alcune Stazioni della Compagnia, ovvero Martinsicuro, Colonnella, Corropoli ed Alba, oltre che da quelli della Radiomobile e dell’Aliquota operativa. Nel mirino in particolare le vie XXIV Maggio, Roma, Regina Margherita, Risorgimento. 35 mezzi controllati, 64 persone identificate e 5 esercizi pubblici ispezionati. In tutto sono state elevate 7 sanzioni per violazioni del codice della strada per guida pericolosa ed uso del telefonino. Due mezzi sono stati sequestrati in via amministrativa, mentre due carte di circolazione ed una partente sono state ritirate.

Bagheera invece ha fiutato 6 grammi di hashish suddiviso in dosi addosso ad un individuo ed alcuni grammi di stupefacente vario addosso ad un altro: 0,5 grammi di cocaina, 10 di hashish e 53 di marijuana. Due persone raggiunte da un Foglio di Via obbligatorio sono state sorprese nel comune di Alba Adriatica, mentre un uomo è stato fermato a bordo di una bici elettrica rubata. Denunciati.