Scontri al termine L’Aquila-Sora: 3 ultras arresti della Digos

In via precauzionale è stato temporanemente sgomberato il Tribunale di L’Aquila in seguito all’allarme bomba, rivelatosi falso, di ieri.

L’AQUILA – Dopo le verifiche del caso, è ripresa regolarmente l’attività del Tribunale che ieri è stato sgomberato temporaneamente in via precauzionale in seguito ad un allarme bomba, poi rivelatosi falso.

L’allerta è scatta in seguito ad una telefonata anonima che prometteva di «fendicare i fratelli di Hamas». Immediatamente è scattato il protocollo di sicurezza e le persone sono state fatte uscire, mentre partivano i controlli.

In seguito al via libera delle forze dell’ordine, il Tribunale è stato riaperto.