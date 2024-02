La truffa alle parrocchie di Abruzzo, Puglia e Basilicata di un finto prete di 23 anni

Fingendo di dover svolgere alcuni accertamenti all’interno dell’abitazione della signora, i due hanno depredato oro e gioielli.

PESCARA – Si sono presentati a casa di una signora di 77 anni, spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine impegnati in alcuni accertamenti. Una volta ottenutala fiducia della donna, l’hanno convinta a mostrar loro dove custodisse oro e preziosi, poi, distraendola, hanno arraffato i gioielli e si sono dileguati. Il furto nella casa dell’anziana è avvenuto lo scorso 11 febbraio a Pescara, ma ieri, mercoledì 28 febbraio, i due finti poliziotti sono stati arrestati. Da quelli veri.

Sul posto era intervenuta una pattuglia della Squadra Volante, dopo che la vittima ha lanciato l’allarme. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze di alcuni residenti che, avendo intuito che qualcosa non quadrava, hanno avuto la prontezza di fotografare la macchina con cui i due si sono allontanati. Questo elemento è stato decisivo per le indagini della Squadra Mobile che in breve ha identificato i due presunti autori della rapina.

Si tratta di due uomini di Pescara di 40 e 27 anni. Le forze dell’ordine hanno accertato che l’automobile impiegata quel giorno, precedentemente è stata usata per compiere altri reati. Sembrerebbe oltretutto che i due finti poliziotti arrestati a Pescara quel giorno abbiano provato ad accedere anche alle abitazioni di altre due signore, senza successo.

La Polizia di Stato ricorda ancora una volta di non lasciare mai che estranei entrino in casa se non si è sicuri della loro identità e dei motivi della loro presenza. In particolare, le Forze dell’ordine non si presentano presso l’ abitazione dei cittadini per chiedere pagamenti o visionare denaro o gioielli e si invitano i cittadini a contattare i numeri di emergenza 113 e 112 in caso di qualsiasi dubbio o necessità.