Auto in fiamme dopo aver investito dei cinghiali in autostrada

Il giovane, residente a Pineto, nel momento del tragico incidente si stava allenando con la moto da cross in compagnia di alcuni amici, i quali hanno subito lanciato l’allarme. La catena apparteneva ad un uomo deceduto mesi fa.

TERAMO – L’incidente non gli ha lasciato scampo. Damiano Bufo, ragazzo di 25 anni originario di Castiglion Messer Raimondo, ma residente a Pineto, la scorsa domenica 17 marzo è morto in un tragico incidente mentre si trovava in sella alla sua moto da cross su una stradina di Bisenti, a causa di una catena d’acciaio tesa tra due alberi.

Il giovane se l’è trovata davanti e non ha potuto evitare l’impatto. L’ha colpito con il collo. Le lesioni si sono rivelate fatali. Gli amici con lui hanno subito chiamato i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fere.

La catena si trovava in una stradina privata. Sembrerebbe che a posizionarla in quel punto sia stato il proprietario del terreno, per interrompere le continue intrusioni. L’uomo, un anziano, sarebbe deceduto alcuni mesi fa.

In merito alla morte del giovane sulla moto da cross a Bisenti, la Procura di Teramo ha aperto un’indagine, che non vede però al momento indagati, per incidente stradale.

Il giovane, grande appassionato di motocross, praticava questo sport da alcuni anni e partecipava a competizioni regionali. Il sindaco di Castiglion Messer Raimondo ha proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui si terranno i funerali.