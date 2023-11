A24 e A25, il Tribunale respinge ricorso di Anas e Mit: 500 milioni a Strada dei Parchi

Le sigle sindacali Sappe, Sinappe, Osapp, UIL-pa, Uspp, Cisl e Cgil comunicano che da giovedì attuano l’astensione dalla mensa di tutti i turni.

TERAMO – Le sigle sindacali di Polizia Penitenziaria indicono lo stato d’agitazione dopo aver appreso che un agente del carcere di Castrogno, già in servizio per 14 ore consecutive, ha come termine per il proprio turno le 8:00 di domattina, per un totale di 25 ore di lavoro filate. Parallelamente, Sappe, Sinappe, Osapp, UIL-pa, Uspp, Cisl e Cgil hanno reso noto che a partire da giovedì non si presenteranno più in sala mensa.

«Tale astensione continuerà finché le scriventi segreterie riterranno utile tale forma di manifestazione. Altresì contestualmente si da mandato a una delle segreterie regionali firmatarie a attivare la Commissione Arbitrale Regionale» si legge in una nota. «La Direzione della Casa Circondariale di Teramo non ha ascoltato il grido d’allarme che le scriventi segreterie hanno più volte rappresentato». I problemi lamentati dai sindacati rimangono carenza di personale («che ha subito un taglio lineare per problemi di spesa pubblica»), sovraffollamento del carcere («la presenza effettiva dei detenuti si attesta al 150% della capienza regolamentare») e mancato dialogo con le parti sociali («la direzione, da una parte è stata sorda a quanto da noi detto e dall’altra è stata cieca, rispetto alle condizioni che erano sotto gli occhi di tuti. In questi giorni poi ha preferito assecondare direttive generali, più che prendere le parti del proprio personale, tagliando lo straordinario che veniva usato per assicurare un minimo di sicurezza, sia per il personale stesso e sia anche per la sicurezza generale, infatti basti ricordare che nel mese di settembre l’istituto teramano ha avuto un evasione»).

Una situazione difficile quella del carcere teramano che va avanti ormai da tempo e dove nei mesi scorsi si sono verificati diversi incidenti. Già in passato le sigle sindacali di Polizia Penitenziaria hanno protestato contro le condizioni di lavoro degli agenti della Casa Circondariale di Castrogno, fino ad arrivare all’episodio di oggi, dove per un agente è previsto un turno da 25 ore consecutive.

I sindacati pertanto chiedono al Prefetto ed alla politica teramana di interessarsi alla questione.