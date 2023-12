Guida per 25 chilometri contromano in autostrada: era ubriaco

Fermato dalla polizia stradale, in modalità safety car, mentre faceva inversione all’uscita Bussi-Popoli.

PESCARA – Poteva terminare in tragedia, ma fortunatamente a quell’ora il traffico non era particolarmente intenso e non si sono verificati incidenti. Un’auto condotta da un uomo poi rivelatosi ubriaco al volante ha percorso 25 chilometri contromano sull’autostrada A25.

L’episodio si è verificato questa mattina intorno alle 5:00, quando alla Sala Operativa del Centro Operativo di Polizia Stradale è arrivata la segnalazione di un’automobile contromano in autostrada, all’altezza del casello Chieti-Pescara, in direzione Roma. Una pantera di Pratola Peligna si è precipitata sul luogo attivando la modalità safety car: traffico rallentato con lampeggianti e sirene accesi per segnalare il pericolo agli altri automobilisti.

Una volta ricevuta la notizia che l’auto era uscita al casello Bussi-Popoli, la volante ha raggiunto il posto a a tutta velocità, fermando l’auto mentre stava compiendo manovra, al fine di reimmettersi in autostrada, nella direzione di marcia corretta.

La persona al volante ha manifestato i classici sintomi di chi ha assunto alcol. I rilievi con l’etilometro hanno fugato ogni dubbio e all’uomo che ha guidato ubriaco contromano in autostrada per 25 chilometri è stata ritirata la patente. Veicolo sottoposto a stato di fermo per tre mesi, anche per assenza di regolare revisione. La multa invece supera gli otto mila euro. L’automobilista infine, è stato denunciato ed oltre ad un’ulteriore sanzione rischia l’arresto fino a sei mesi.