Lavori Ciip, accesso chiuso sul Ponte Romano da Via Rigatè

ASCOLI PICENO – Da domani, martedì 7 gennaio, fino a martedì 14 gennaio 2020, salvo termine anticipato per conclusione delle opere, l’accesso di auto sul Ponte Romano da Via Rigantè sarà interdetto per consentire alla ditta incaricata dal CIIP Vettore Spa l’esecuzione di opere sulla condotta idrica.

Qualora fosse strettamente necessario alle lavorazioni – si legge e dichiara il comunicato del Comune – è consentito alla ditta di interdire completamente la viabilità sul Ponte Romano.

Verrà, ovviamente, collocata idonea segnaletica di preavviso. Le variazioni alla viabilità saranno attuate dopo le otto e trenta.