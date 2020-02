Modena-Samb: i precedenti della Terna Arbitrale

By

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Signor Michele DI CAIRANO, appartenente alla sezione di Ariano Irpino, è stato designato a dirigere i rossoblù nella sesta giornata del girone di Ritorno contro il Modena, in programma allo Stadio “Alberto Braglia” di Modena, domenica 9 febbraio alle ore 15:00.

Suoi assistenti saranno il Signor Vincenzo MADONIA (Assistente 1) della sezione di Palermo e il Signor Antonio LALOMIA (Assistente 2) della sezione di Agrigento.

IL DIRETTORE DI GARA

Il Signor Michele DI CAIRANO, Consulente Bancario, è alla terza stagione nella “C.A.N. C”.

Ha tre precedenti con la Samb:

18 ottobre 2015, serie D, 8a giornata, SAMB-Matelica 1-4 (Reti: 4pt Giovannini, 20pt TITONE, 25pt Girolamini; 10st e 32st Moretti. All.: Loris Beoni, esonerato a fine gara ).

29 dicembre 2018, serie C, 20a giornata, Renate-SAMB 1-1 ( Reti: 12pt Piscopo, 33st DE PAOLI. : Giorgio Roselli).

( 12pt Piscopo, 33st DE PAOLI. Giorgio Roselli). 8 settembre 2019, serie C, 3a giornata, Vis Pesaro-SAMB 2-1 (Reti: 8pt Grandolfo, 33pt DI MASSIMO, 16st Voltan. : Paolo Montero).

Nessun precedente con il Modena.

In questa stagione ha arbitrato undici gare di campionato in serie C.

(4 vittorie in Casa, 4 Pareggi, 3 vittorie in Trasferta).

2 rigori assegnati (uno alla Squadra di Casa, l’altro agli Ospiti nella stessa gara).

Un’ espulsione (Squadra di Casa, “diretta”).

25 agosto, 1a giornata, Virtus Verona – Padova 1-3 ( 2 Calci di Rigore assegnati : il 1° alla Virtus Verona sullo 0-1, ribattuto; il 2° al Padova sull’1-1, realizzato ).

( ). 8 settembre, 3a giornata, Vis Pesaro – SAMB 2-1 .

. 22 settembre, 5a giornata, Arezzo – AlbinoLeffe 0-1 .

. 29 settembre, 7a giornata, Sicula Leonzio – Bisceglie 2-1 .

. 13 ottobre, 9a giornata, Giana Erminio – Novara 2-1 ( Espulsione Giana Erminio sul 2-1, “diretta” ) .

. 23 ottobre, 11a giornata, Siena – Pianese 2-0 .

. 3 novembre, 13a giornata, Bari-Vibonese 2-2 .

. 1° dicembre, 17a giornata, Gubbio-Padova 0-0 .

. 15 dicembre, 19a giornata, Imolese – L. R.Vicenza 0-3 .

. 19 gennaio, 22a giornata, Monza-Como 1-1 .

. 26 gennaio, 23a giornata, Fermana-Piacenza 1-1.

GLI ASSISTENTI

Due precedenti per l’ “Assistente 1” Vincenzo MADONIA della sezione di Palermo:

4 ottobre 2017, Serie C, 7a giornata, Mestre-SAMB 1-2 (“Assistente 1”. All.: Francesco Moriero).

10 novembre 2019, Serie C, 14a giornata, SAMB-Rimini 2-0 (“Assistente 1”. All.: Paolo Montero).

Un precedente per l’”Assistente 2” Antonio LALOMIA della sezione di Agrigento.

10 novembre 2019, Serie C, 14a giornata, SAMB-Rimini 2-0 (“Assistente 2”. All.: Paolo Montero).

Luigi Tommolini

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 25a GIORNATA